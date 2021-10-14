Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 14 Ekim'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 14 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 13 Ekim Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 14 Ekim Perşembe günlük burç yorumlarınız..."
Öfkeyle kalkan zararla oturur!
Ay, kova burcunda ilerliyor. Öğlen saatlerinde ay-Satürn kavuşumu duygularınızda oldukça soğuma ve mesafe getirebilir. İlişkinizin içinde şüphe ve kaygılar barındırıyorsanız bunları bugün konuşmak için acele etmeyin. Sadece ifadelerinizde çok seçici olmalısınız. Suçlayıcı ve eleştirisel olursanız pişman olacağınız sonuçlar içerisine kendinizi çekebilirsiniz. Ay-Uranüs arasındaki sert açı sizleri ani gerginlikler ve stresler verebilir. Planlarda ani değişimlere ayak uydurmak sizi yorabilir. Mümkün oldukça sakin kalmalısınız.
14 Ekim Koç burcu yorumu
Duygusal olarak kendinizi bıkkın hissedebilir ve kafanızı dağıtacak bir şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.
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14 Ekim Boğa burcu yorumu
Alacak verecek konularıyla ilgili hukuki yollara başvurmak isteyebilirsiniz.
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14 Ekim İkizler burcu yorumu
İlişkilerinizde oldukça hassas ve titiz davranışlar sergiliyor olabilirsiniz.
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14 Ekim Yengeç burcu yorumu
Ortaklaşa yaptığınız işlerden ayrılma kararı almış olabilirsiniz.
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14 Ekim Aslan burcu yorumu
Yeni bir ilişkiye doğru ilk adımı atabilirsiniz.
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14 Ekim Başak burcu yorumu
Duygularınızı ifade ederken sert ve olumsuz sözcükler kullanıyor olabilirsiniz.
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14 Ekim Terazi burcu yorumu
Maddi problemleriniz nedeniyle istediğiniz bazı şeyleri gerçekleştiremiyor olabilirsiniz.
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14 Ekim Akrep burcu yorumu
Bugün geçmişteki unutamadığınız ilişkiniz ile ilgili bazı haber alabilirsiniz.
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14 Ekim Yay burcu yorumu
Maddi yatırım yapma konusunda arkadaşlarınızdan tavsiyeler alabileceğiniz bir gündesiniz.
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14 Ekim Oğlak burcu yorumu
Arkadaşlarınızla birlikte plan yapabilir ve onlara karşı biraz soğuk davranışlar sergileyebilirsiniz.
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14 Ekim Kova burcu yorumu
Duygusal gerginlikleriniz günlük yaşantınıza öfke olarak yansımaktadır.
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14 Ekim Balık burcu yorumu
Kendinize zaman ayırmalısınız. Herkesten önce sizin değerli olduğunuzu unutmamalısınız.