Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Perşembe Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Öfkeyle kalkan zararla oturur!

Ay, kova burcunda ilerliyor. Öğlen saatlerinde ay-Satürn kavuşumu duygularınızda oldukça soğuma ve mesafe getirebilir. İlişkinizin içinde şüphe ve kaygılar barındırıyorsanız bunları bugün konuşmak için acele etmeyin. Sadece ifadelerinizde çok seçici olmalısınız. Suçlayıcı ve eleştirisel olursanız pişman olacağınız sonuçlar içerisine kendinizi çekebilirsiniz. Ay-Uranüs arasındaki sert açı sizleri ani gerginlikler ve stresler verebilir. Planlarda ani değişimlere ayak uydurmak sizi yorabilir. Mümkün oldukça sakin kalmalısınız.

14 Ekim Koç burcu yorumu

Duygusal olarak kendinizi bıkkın hissedebilir ve kafanızı dağıtacak bir şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

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14 Ekim Boğa burcu yorumu

Alacak verecek konularıyla ilgili hukuki yollara başvurmak isteyebilirsiniz.

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14 Ekim İkizler burcu yorumu

İlişkilerinizde oldukça hassas ve titiz davranışlar sergiliyor olabilirsiniz.

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14 Ekim Yengeç burcu yorumu

Ortaklaşa yaptığınız işlerden ayrılma kararı almış olabilirsiniz.

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14 Ekim Aslan burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye doğru ilk adımı atabilirsiniz.

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14 Ekim Başak burcu yorumu

Duygularınızı ifade ederken sert ve olumsuz sözcükler kullanıyor olabilirsiniz.

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14 Ekim Terazi burcu yorumu

Maddi problemleriniz nedeniyle istediğiniz bazı şeyleri gerçekleştiremiyor olabilirsiniz.



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14 Ekim Akrep burcu yorumu

Bugün geçmişteki unutamadığınız ilişkiniz ile ilgili bazı haber alabilirsiniz.

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14 Ekim Yay burcu yorumu

Maddi yatırım yapma konusunda arkadaşlarınızdan tavsiyeler alabileceğiniz bir gündesiniz.

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14 Ekim Oğlak burcu yorumu

Arkadaşlarınızla birlikte plan yapabilir ve onlara karşı biraz soğuk davranışlar sergileyebilirsiniz.

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14 Ekim Kova burcu yorumu

Duygusal gerginlikleriniz günlük yaşantınıza öfke olarak yansımaktadır.

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14 Ekim Balık burcu yorumu

Kendinize zaman ayırmalısınız. Herkesten önce sizin değerli olduğunuzu unutmamalısınız.

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