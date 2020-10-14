Günlük Burç Yorumları: 14 Ekim Çarşamba Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Sevginizi gösterin.



Ay Başak burcunda ilerliyor ve Venüs gezegeni ile kavuşuyor. Bugün ilişkilerde kendinizi güven dolu hissedebilirsiniz. Umudunuzu kaybetmeden ilerlediğiniz her işten olumlu sonuçlar aldığınızı görebilirsiniz. İlişkilerinizde aşırı detaycı olmanız partnerinizi yorabilir. Lütfen daha sabırlı ve sakin kalmayı deneyin.

14 Ekim Koç burcu yorumu

Arkadaşlarınıza konunun üzerine sünger çektiğinizi ve bir daha hatırlatmaları gerektiğini söylemelisiniz. Kendinizi değersiz hissetmemelisiniz.

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14 Ekim Boğa burcu yorumu

Karşınızdaki kişileri olduğu gibi kabul etmeyi denemelisiniz. Hayat çeşitlilik üzerine kuruludur bunu benimseyin.

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14 Ekim İkizler burcu yorumu

Yalnız kalmak sizlere iyi gelebilir. Soğuk davranışlarınız yüzünden partneriniz tarafından eleştirilebilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade ederseniz anlayışla karşılanabilirsiniz.

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14 Ekim Yengeç burcu yorumu

Düşüncelerinizdeki kurguların gerçeği yansıtmadığını öğrenebilir ve partnerinize olan güveninizi arttırabilirsiniz.

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14 Ekim Aslan burcu yorumu

Kendinize zaman ayırma konusunda olumsuz davranışlar sergilemeniz ruhunuzu iyice bunaltabilir. Kendinize bir hobi alanı yaratmadığınız müddetçe bunalımınız devam edecektir.

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14 Ekim Başak burcu yorumu

Duygularınız ve davranışlarınız hatasız olmak zorunda değil. Aynı durumu karşı taraftanda beklememelisiniz. İnsan kusuruyla insandır. Kendinizi bilerek yalnızlık girdabına doğru itmemelisiniz.

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14 Ekim Terazi burcu yorumu

Hata veya suç kimde konusunu bir kenara bırakarak tekrar o samimiyeti yakalamak için bugün bir adım atabilirsiniz. Büyüklük yaparsanız kazanan siz olacaksınız.

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14 Ekim Akrep burcu yorumu

Geçmişte yaşanan sorunları artık geride bırakmalı ve geçmişe bir sünger çekmelisiniz. Her şeye yeniden başlamak size iyi gelecektir.

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14 Ekim Yay burcu yorumu

Çalışma koşullarınızı değerlendirirken imkânları düşünerek hareket etmek sizlere olumlu enerji olarak yansıyacaktır. Durumun şartlarını zorlarsanız yenilik için yer açabilirsiniz.

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14 Ekim Oğlak burcu yorumu

Eski iş yerinizdeki arkadaşlarınızın ne kadar art niyetli olduğunu bugün bir kere daha görebilirsiniz. Sizi hak etmeyen insanlara artık değer vermemeyi öğrenin.

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14 Ekim Kova burcu yorumu

Sizleri kıskanan ve gelişmenizi istemeyen kişileri hayatınızdan çıkarmalısınız. Aradığınız huzurun eski dostluklarınızda olduğunu anlayabilirsiniz.

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14 Ekim Balık burcu yorumu

Çevrenize karşı soğuk davranışlarınız yanlış anlaşılsa da sıcak bir insan olduğunuzu onlara göstermelisiniz.

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