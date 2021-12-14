Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kendiniz için yorulun, başkası için değil!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Kaygı ve korkularınızın bugün sizi ele geçirmesine izin vermeyin! Hayallerinizin peşinden gidin... Bugüne kadar olan her şeyi, kendinize olan inancınız ve güveniniz sayesinde yaptığınızı unutmayın. Şimdi yine kendinize güvenme zamanı! Yola çıkmadan önce kendinize iyice sarılın. Kendi iç sesinizi önem verin.

14 Aralık Koç burcu yorumu

Bugün başlatmak istediğiniz konuları başlatmak için çok uygun bir gün.

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14 Aralık Boğa burcu yorumu

Her şeyi üzerinize geliyormuş gibi hissedebilirsiniz.

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14 Aralık İkizler burcu yorumu

İçsel anlamda kendinizi güçlü hissedebilir ve o gücünüzü fark edebileceğiniz bazı olaylar yaşayabilirsiniz.

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14 Aralık Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenizle buluşmak bugün sizin enerjinizi yükseltecektir.

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14 Aralık Aslan burcu yorumu

Arkadaşlarınız ile olan ilişkilerinizin gündeminizde olabilir.

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14 Aralık Başak burcu yorumu

Sizi oldukça heyecanlandıran bazı projeler veya fırsatlar önünüze gelebilir.

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14 Aralık Terazi burcu yorumu

İlişkilerinizde kendinizi yanlış ifade etmenizden dolayı yanlış anlaşılabilir ve bu konuda işin içinden çıkamayabilirsiniz.



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14 Aralık Akrep burcu yorumu

Bugün ilişkilerde özellikle ikili ilişkilerde pozitif konuşmalar içinde olabilirsiniz.

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14 Aralık Yay burcu yorumu

Aile üyeleri ile aranızda var olan küskünlükleri artık sonlandırma zamanı.

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14 Aralık Oğlak burcu yorumu

Beklenti içinde olduğunuz konularla ilgili duygularınız zaman aşımına uğrayabilir.

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14 Aralık Kova burcu yorumu

Bugün çevrenizdeki insanlarla bazı gerginlikler içinde olabilirsiniz.

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14 Aralık Balık burcu yorumu

Finansal konularla ilgili güzel gelişmelerin olması sizi geleceğe dair daha umutlu kılabilir.

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