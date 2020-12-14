Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Pazartesi Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

14 Aralık Koç burcu yorumu

Aniden ortaya çıkan harcamalarınız düşündüğünüz planlarınızı aksatabilir. Kariyerinizde önemli bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Elinizden geldikçe pes etmeyin.

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14 Aralık Boğa burcu yorumu

Heyecanınızın ve tutkularınızın yansımasını yaşantınızın her anında ve ortaya koyduğunuz her işinizde görmeniz mümkün olabilir.

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14 Aralık İkizler burcu yorumu

Hayatınızla ilgili bazı değişiklikler istiyor olabilirsiniz. Belki ülke belki şehir değişikliği gibi fikirler içinde olsanız da bir yanınız kırgın olabilir.

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14 Aralık Yengeç burcu yorumu

Sizi manipüle edecek bu tutumları dikkate almamalı ve doğru yolunuzdan ayrılmamalısınız. Dürüstlüğünüz her zaman kazanacaktır.

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14 Aralık Aslan burcu yorumu

Kariyer alanınızda olumlu haberler alabileceğiniz bir gün olabilir. Duygularınızı profesyonelce yansıtmanız çalışmalarınızda sizlere başarıyı getirecektir.

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14 Aralık Başak burcu yorumu

Günlük yoğun temponuzdan zaman buldukça hayatınızdaki sevgi varlığını sorguluyor olabilirsiniz.

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14 Aralık Terazi burcu yorumu

Hangi düşüncenin daha fazla uygulanabilir olduğunu hesaba katarak ve gerektiğinde geri adım atarak hareket etmeniz daha doğru olacaktır.

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14 Aralık Akrep burcu yorumu

Çalışma alanınızda kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Acele karar vermeden önce şikayetinizi dile getirirseniz belki sizleri kaybetmemek için iyileştirmelerde bulunabilirler.

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14 Aralık Yay burcu yorumu

Özgürlüğünüz ve bunun davranışlarınıza yanması, sizi duygusal bir birliktelik konusunda zorlayabilir.

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14 Aralık Oğlak burcu yorumu

Meslek hayatınızda her zaman birinciliği hedefliyorsunuz. Ama bugün sorgulamalarınızı kazanç ve kayıplarınız üzerine yapmalısınız.

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14 Aralık Kova burcu yorumu

Birlikte çalışmanız gereken ekip arkadaşlarınıza tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. Yalnız çalışmayı sevmeniz sizi oldukça bunaltabilir.

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14 Aralık Balık burcu yorumu

Yaşadığınız maddi sıkıntıları herkesten gizliyor olabilirsiniz. Altından kalkamayacağınız durumlarda aileniz veya yakın dostlarınızla bunu paylaşarak geleceğinizi korumalısınız.

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