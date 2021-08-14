Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 14 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 14 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 14 Ağustos Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 14 Ağustos Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
“Hayatınızın başlangıcından değil ama finalinden sorumlu olacaksınız.”
Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Hayat, özenli yaşanması gereken bir zaman dilimi! “Benim hayatıma ne olacak, ben ne yapacağım?” diye sormaktan vazgeç. Tembelliği bırak! Unutma, herkes kendi ölçüsünü kendi belirler...
14 Ağustos Koç burcu yorumu
Sosyal arkadaşlarınızla ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizler gibi hızlı hareket etmemeleri sabrınızı zorlayacaktır.
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14 Ağustos Boğa burcu yorumu
Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ani olarak aldığınız karar güven sorunu yaşamadığınızın göstergesidir.
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14 Ağustos İkizler burcu yorumu
Günü kişisel bakıma ayırmak istiyorsunuz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat edeceksiniz.
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14 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Sosyal çevrenize karşı duygusal davranışlarınız olabilir. Alınganlık seviyeniz oldukça yüksek.
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14 Ağustos Aslan burcu yorumu
Değişmez fikirleriniz ailenizle tartışma yaşamanıza yol açabilir. Doğrularınızı zorla kabul ettiremezsiniz.
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14 Ağustos Başak burcu yorumu
Ortaklı işlerinizde yeni keşiflere gidebilirsiniz. Farkında olmadan yanlış hareketler içerisinde olabilirsiniz.
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14 Ağustos Terazi burcu yorumu
Kararlarınızı duygusal olarak alırken maddi gelirlerinizi etkileyecek davranışlarınız söz konusu olabilir.
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14 Ağustos Akrep burcu yorumu
Partneriniz üzerinde duygusal baskı kurmak isteyebilirsiniz. Farkında olmadan ilişkinizi yıpratıyorsunuz.
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14 Ağustos Yay burcu yorumu
Kişisel hayatınızı geri plana attığınızı fark ediyorsunuz. Uzun zamandır farkında olmadan kendinizi ihmal ediyorsunuz.
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14 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Hislerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Sezgileriniz size gerçekleri anlatıyor olacaktır.
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14 Ağustos Kova burcu yorumu
Gelecek kaygınız son buluyor. Uzun zamandır aradığınız iş görüşmesine davet ediliyorsunuz.
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14 Ağustos Balık burcu yorumu
Çevrenizden ve kendinizden kaçıyorsunuz. Sıkışmışlık hissi içerisinde yön kaybı yaşayacaksınız.