Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

“Hayatınızın başlangıcından değil ama finalinden sorumlu olacaksınız.”

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Hayat, özenli yaşanması gereken bir zaman dilimi! “Benim hayatıma ne olacak, ben ne yapacağım?” diye sormaktan vazgeç. Tembelliği bırak! Unutma, herkes kendi ölçüsünü kendi belirler...

14 Ağustos Koç burcu yorumu

Sosyal arkadaşlarınızla ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizler gibi hızlı hareket etmemeleri sabrınızı zorlayacaktır.

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14 Ağustos Boğa burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ani olarak aldığınız karar güven sorunu yaşamadığınızın göstergesidir.

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14 Ağustos İkizler burcu yorumu

Günü kişisel bakıma ayırmak istiyorsunuz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat edeceksiniz.

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14 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı duygusal davranışlarınız olabilir. Alınganlık seviyeniz oldukça yüksek.

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14 Ağustos Aslan burcu yorumu

Değişmez fikirleriniz ailenizle tartışma yaşamanıza yol açabilir. Doğrularınızı zorla kabul ettiremezsiniz.

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14 Ağustos Başak burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde yeni keşiflere gidebilirsiniz. Farkında olmadan yanlış hareketler içerisinde olabilirsiniz.

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14 Ağustos Terazi burcu yorumu

Kararlarınızı duygusal olarak alırken maddi gelirlerinizi etkileyecek davranışlarınız söz konusu olabilir.

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14 Ağustos Akrep burcu yorumu

Partneriniz üzerinde duygusal baskı kurmak isteyebilirsiniz. Farkında olmadan ilişkinizi yıpratıyorsunuz.

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14 Ağustos Yay burcu yorumu

Kişisel hayatınızı geri plana attığınızı fark ediyorsunuz. Uzun zamandır farkında olmadan kendinizi ihmal ediyorsunuz.

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14 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Hislerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Sezgileriniz size gerçekleri anlatıyor olacaktır.

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14 Ağustos Kova burcu yorumu

Gelecek kaygınız son buluyor. Uzun zamandır aradığınız iş görüşmesine davet ediliyorsunuz.

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14 Ağustos Balık burcu yorumu

Çevrenizden ve kendinizden kaçıyorsunuz. Sıkışmışlık hissi içerisinde yön kaybı yaşayacaksınız.

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