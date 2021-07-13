Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Gücünüzü hissedin!

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugün iş ve proje odaklı olabilirsiniz. Ani duygusal gerilimlere dikkat! Bazı tepkileriniz kırıcı olabilir.



Kadınlar arasındaki duygusal yardımlaşma ve dayanışmalar ilişkilerdeki bağı kuvvetlendirebilir ve bazı sorunlara yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Bu yardım etme fikri size de iyi gelebilir, çözüm bulma konusunda kendi gücünüzü deneyimleyebilirsiniz.

13 Temmuz Koç burcu yorumu

Yeni bir aşk kapınızda olabilir. Duygularınızı partneriniz ile doyasıya yaşayacağınız bir dönem başlıyor.

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13 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kariyerinizde güzel haberler almanız motivasyonunuzu yükseltecektir.

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13 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bugün öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.

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13 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Finansal yapınıza yeni kaynaklar ekliyorsunuz. Yatırımlarınızı ek gelir elde etmek için değerlendirebilirsiniz.

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13 Temmuz Aslan burcu yorumu

Yeni alan dağılımları ile kendinize özel zaman ayırabilir ve motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

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13 Temmuz Başak burcu yorumu

Abartılı egosal davranışlar sizi zor durumda bırakabilir ve geri dönüşü olmayan bir duruma sokabilir.

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13 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kısıtlı zaman içerisinde her yere yetişme çabanız yarım işlerin çoğalmasına neden olacaktır.

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13 Temmuz Akrep burcu yorumu

Profesyonel davranışlar içinde olmaya özen göstermeli, duygularınızla iş hayatınızı ayırabilmelisiniz.

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13 Temmuz Yay burcu yorumu

Evlilik kararı aldığınız bir zaman dilimi olabilir.

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13 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Gergin ve öfkeli davranışlarınız olabilir. İçsel sıkışmanız sizi telafisi olmayan konuşmalara götürebilir.

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13 Temmuz Kova burcu yorumu

Gerginliğiniz çevrenize yansıyabilir ve ve onlardan tepki alabilirsiniz.

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13 Temmuz Balık burcu yorumu

Kendinizin en iyi versiyonu olmak için tüm gücünüzde uğraşmalı ve bilginizin hakkını vermelisiniz.

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