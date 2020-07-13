Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları

“Keşke”lerinizi düşünmeyin.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Olayların geliş biçimine göre hareket etmelisiniz. Yeni bir kariyer hikayesinin tam ortasında olabilirsiniz. Bazı bilinmezlikler hevesinizi kırmasın. Bugün geçmişte yaşadığınız, değiştiremediğiniz veya kontrol edemediğiniz konularda ‘keşke’ düşüncesi içinde olmamalısınız. Şu an ki gelişen olaylara veya durumlara karşı dayanma gücünü olumsuz etkileme.

13 Temmuz Koç burcu yorumu

Finansal konularınız da bazı kararsızlıklar veya huzursuzluklar içerisine olabilirsiniz. Her şeyin bir yolu olduğunu ve bugüne kadar bu durumun sizin tercihleriniz olduğunu unutmamalısınız.

13 Temmuz Boğa burcu yorumu

Hayatı kontrol altına almak isterken çok fazla detaycı davranmanız ya da plancı olmanız söz konusu olabilir. Bugün daha fazla anın tadını çıkartmalısınız. İnsanlar zaman zaman hata yapabilir. Hoşgörülü ve teslimiyetçi olun.

13 Temmuz İkizler burcu yorumu

Aileniz ile ilgili konular ya da yaşadığınız şehir ile ilgili bazı değişim fikirleri aklınızı kurcalayabilir. Acele karar vermek yerine biraz daha araştırmacı olmalısınız. İlişkinizdeki kızgınlığınızı doğru kontrol etmelisiniz.

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13 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Sizi huzursuz eden, mutsuzluk getiren negatif insanlardan ve olaylardan artık ayrılmanız gerekmektedir. Denge sağlamak isterken kendinizi yok saymamalısınız. İnzivaya çekilmek ve biraz kendi hayatınızı gözden geçirmek için uygun bir gündesiniz. Hedefleriniz ya da eğitiminiz ile ilgili bazı kararlar alabilirsiniz.

13 Temmuz Aslan burcu yorumu

Sevgi ilişkilerindeki bazı hayal kırıklıkları sizi üzmüş olsa da artık kime ne kadar güven duyabileceğinizi bilen bir aklınız var. Hayat tecrübelerden ibaret bir yolculuktur. Sizlerde bu tecrübeleri bugün uygulamaya koymalı ve aynı hataları yapmamalısınız. Kendi içinizde problem yaptığınız bazı konuları partnerinizle konuşmayı tercih etmelisiniz.

13 Temmuz Başak burcu yorumu

Günlük işlerinizde uyumlu bir denge yakalamaya çalışmalısınız. Bugüne kadar gereğinden fazla aldığınız sorumlulukları biraz azaltmalısınız. Dengede kalmanız ve var olan dengeleri asla bozmamanız gereken bir gündesiniz. Karamsarlık yaşamak yerine kendinizi keşfetmeyi tercih etmelisiniz.

13 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kendinize duyduğunuz saygının ve içinizde sahip olduğunuz huzurun hiçbir şey ile denk olmadığını anlayacağınız bir gün. Kendi dengenizi korumaya çalışın. Kimsenin sizin huzurunuzu bozmasına izin vermemelisiniz. Her ayrıntıyı görebilen ve sezgilerinizin ön plana çıktığı bir gün.

13 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

13 Temmuz Akrep burcu yorumu

Bugün biraz fedakârlık yapmak yerine ihtiyacınız olan taleplerinizi gözden geçirmelisiniz. Ne istediğinize karar vermelisiniz. Finansal stresleri büyütmemelisiniz. Bankalar ya da vergi borçlarınız ile ilgili konuları yapılandırmanız ve araştırmanız doğru olabilir. Düşünsel ve davranışsal anlamda bazı değişimlere açık olmaya başlayacağınız bir zaman dilimi.

13 Temmuz Yay burcu yorumu

Kariyeriniz adına yapacağınız önemli görüşmeler size yeni iş birlikleri doğurabilir. Bunları düşünürken hızlı karar vermemelisiniz. Ortaklıklardaki yol ayrımları ve bazı yeni kararlar sizi ürkütüyor olabilir ama endişe duymadan doğru olanı yapmalısınız.

13 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızdaki bazı değişimler ve sizin için düşünülen teklifler sizlere yeni kararlar vermeye itekleyebilir. Risk almadan önce çok yönlü düşünmelisiniz. İş birliklerinizle olan süreçleri şu an için daha doğru yönetmelisiniz. Otorite figürleri ile yapacağınız görüşmeler mantıklı ve eleştiriden uzak olmalıdır.

13 Temmuz Kova burcu yorumu

Bağımsız hareket etme arzumuz iç çatışmalar yaratabilir. Kızgınlık bu etkiler altında kolayca dış yüzeye yansıyabilir. En derinde yatan bazı duygularınızın yıkıcı bir şekilde hayatınızı gölgelemesine izin vermemelisiniz.

13 Temmuz Balık burcu yorumu

İlerleyen günlerde artacak iş temponuzu ön görerek planlarınızı bugün iyi bir şekilde yapmalısınız. Yakınlarınızın sorunları ile ilgilenirken kendi planlarınızı ertelemeyin. Arkadaşlarınızla olan yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızla ilgili önemli bazı girişimler ya da projelerde bulunabilirsiniz.