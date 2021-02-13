Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendinize öğrenme ve gelişme imkanı sunun.

Ay Balık burcunda ilerliyor ve Neptün ile kavuşuyor. Uyandığınızda kendinizi alıngan ve çevrenize karşı güvensiz hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru hüzünlenebilirsiniz. Birini özlüyorsanız arayın, seviyorsanız konuşun, küsseniz barışın. Hayat yeteri kadar zor ve karmaşık ilerlerken sizlerde kendinizi böyle şeylerle tüketmeyin. Kin tutmak yerine insanlardan aldığınız yaralarla kendinizi geliştirin. İnanın böylesi daha kısa sürer. Çünkü hayat oldukça kısa.

13 Şubat Koç burcu yorumu

Yalnızlığınızdan dem vurabileceğiniz bir gün. Hem kendinizi izole etmek isterken hem de özlem duyuyor olabilirsiniz.

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13 Şubat Boğa burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ya da sevdiklerinizle yan yana olmak isteyebilirsiniz. Şartların istediğiniz gibi gelişmemesi sizleri tedirgin etmemelidir.

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13 Şubat İkizler burcu yorumu

Hobilerinize yenisi eklemek için arayış içerisine girebileceğiniz bir gün. Yeteneklerinize uygun şeyleri tespit edebilir kedinizi daha rahat yansıtmayı seçebilirsiniz.

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13 Şubat Yengeç burcu yorumu

Uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınızdan veya akrabalarınızdan telefon alabilirsiniz. İletişimi yeniden kurmak isteyen kişilerden endişe duymayın.

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13 Şubat Aslan burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Geçmiş düşüncelere dalarken kendinizi de heder etmemeye özen gösterin. Eski bir ilişkiniz ya da yöneticinizin size yaptığı bir haksızlık aklınıza gelebilir.

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13 Şubat Başak burcu yorumu

Partnerinize karşı oldukça hassas olabilirsiniz. Beklentilerinizin yüksek olması sevginizi açıkça yaşamanıza engel olabilir.

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13 Şubat Terazi burcu yorumu

Günlük rutinlerinizle günü tamamlamak isteyebilirsiniz. Yetiştiremediğiniz konuları bir sonraki güne bırakmak çözüm olabilir.

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13 Şubat Akrep burcu yorumu

Sanatsal yeteneğinizi kullanarak yaşamınıza renk katmak isteyebileceğiniz bir gün olacaktır.

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13 Şubat Yay burcu yorumu

Ailenizle zaman geçirmek isteyebilir, yoğun temponuzun yol açtığı özlemi telafi etmeye çalışabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

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13 Şubat Oğlak burcu yorumu

Geçmiş ilişkiniz sizlerle iletişimi tekrar kurmak isteyebilir. Son kararı verirken kalbinize de sormayı unutmayın. Hayatın içinde kendi yolunuzu artık buluyorsunuz.

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13 Şubat Kova burcu yorumu

Kendinizi duygusal hissedebileceğiniz bir gün olabilir. Hobilerinizle ruhunuzu beslemeye çalışarak günü tamamlayabilirsiniz.

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13 Şubat Balık burcu yorumu

Duygusal hissedebileceğiniz bir gün içerisindesiniz. Geçmiş anılarınızın da canlanabileceği bugün ruhunuzu beslemeyi ihmal etmeyin.

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