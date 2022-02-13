Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Tutku ve ihtirasların artıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Venüs-Mars oğlak burcunda kavuşuyor. Ay ile arasında sert bir karşıtlık gerçekleşiyor. İlişkilerinde kıskançlık, restleşme gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. İnatlaşmak yerine inanmayı dene! Sevgi ve şefkat ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. İsteklerinizi partnerinizle paylaşırsanız duygusal ihtiyaçlarınız karşılanabilir. Alınganlık yapmadan kendinizi ifade etmenin yollarını aramalısınız. İletişim sizin çıkmazlarınızı çözüme ulaştırılabilir. Duygusal dünyanızda bunlar değişirken görünürlüğünüz ve heyecanınız artıyor. Çevrenizde göz dolduran ve zirveye doğru ilerleyen biri haline dönüşüyorsunuz. Bugün popülariteniz daha yüksek ve enerjiniz daha heyecan verici olabilir.

Günün Motivasyon Sözü: “Bütün dünya bir dizi mucizeden ibarettir, ama biz onlara sıradan şeyler diyoruz.” Hans Christian Andersen

13 Şubat Koç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda görünürlüğünüz artıyor.

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13 Şubat Boğa burcu yorumu

Eşiniz akrabaları ile hukuki seviyeye taşınan miras konularında kazançlı taraf olarak davayı kazanıyor.

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13 Şubat İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınız sayesinde farkındalığınız yükseliyor.

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13 Şubat Yengeç burcu yorumu

Duygularını açıklayan kişiye bir fırsat verme kararı alıyorsunuz.

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13 Şubat Aslan burcu yorumu

Maaşınıza iyileştirme yapılabilir ya da iş hayatınızda beklemediğiniz değişimler içine girebilirsiniz.

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13 Şubat Başak burcu yorumu

Bazı konularda gerçekleri öğreniyorsunuz.

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13 Şubat Terazi burcu yorumu

Ailenizden maddi destek talebiniz olacaktır.



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13 Şubat Akrep burcu yorumu

Kız kardeşleriniz,akrabalarınız ya da aile bireyleri ile tartışmalara girmeyin.

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13 Şubat Yay burcu yorumu

Ticari gelirleriniz artıyor olabilir.

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13 Şubat Oğlak burcu yorumu

Başlangıç yapacak cesarete sahip olacaksınız.

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13 Şubat Kova burcu yorumu

Beklediğiniz bir takım ödemeleriniz olabilir.

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13 Şubat Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizden popülariteniz artıyor

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