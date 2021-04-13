Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Her şeyin bir sebebi var.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Yaşama karşı durmak yerine yaşanılan her şeyin aslında bir sebebi olduğunu düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Eğer sahip olduklarımızın değerini bilir, şükredersek hayatımız daha anlamlı bir hâle gelir. Bu düşüncenin ne kadar farkındaysanız huzur da yaşantınıza o kadar etki edecektir.

Mars ve Jüpiter arasındaki güzel açının etkileri ile alacağınız kararların, atacağınız adımların sağlamlığına olumlu katkı sağlayabilir. Tatlı sözler ve yumuşak bir ses tonu bir çok işinizi gün içinde çözebilir. Denemeye değer...

13 Nisan Koç burcu yorumu

Maddi sorunlarınızın üzerine gitmek isteyebileceğiniz bir gün olacaktır. Yatırım kaynaklarınızla ilgili karar verirken duygusal düşünmemelisiniz.

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13 Nisan Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde araya üçüncü kişilerin girmek istemesi ile gergin anlar yaşayabilirsiniz. Haksız değerlendirmelerde bulunmaları sizi daha fazla hırçınlaştırabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Nisan İkizler burcu yorumu

Konuşulması gereken konuların zamanının geldiğini düşünüyorsunuz.

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13 Nisan Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevreniz onlara gereken önemi vermediğinizden dolayı size şikâyetlerini anlatabilir.

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13 Nisan Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızdaki kadın figürleri ve üstleriniz üzerinizde baskı kurmak isteyebilir. Uğradığınız mobbing karşısında sakin kalmaya çalışmalısınız.

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13 Nisan Başak burcu yorumu

Yeni bir maceraya başlarken tutkularınızın peşinden gitmek sizi yeniden hayata bağlıyor.

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13 Nisan Terazi burcu yorumu

İkili ilişkileriniz sayesinde alacak konularınızı tatlıya bağlayıp tahsil etmeye başlıyorsunuz.

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13 Nisan Akrep burcu yorumu

Tecrübeleriniz yeni sosyal ve ekonomik kazançlar sağlayacaktır.

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13 Nisan Yay burcu yorumu

Çalışma alanınızda duygusal etkileşimlerin etkisinde olmanız harekete geçmenizi engelleyebilir. Özel hayatınızı işinize yansıtmanız performansınızı düşürecektir.

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13 Nisan Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızda ani değişiklikler olabilir. Farkında olmadığınız bir anda yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

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13 Nisan Kova burcu yorumu

Yaşadığınız alanla ilgili sorunları gerekli mercilere bildirmek için adım atabilirsiniz.

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13 Nisan Balık burcu yorumu

Kardeşleriniz ile duygusal konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

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