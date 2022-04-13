Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan 2022 Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Gelecek konusunda endişelenmeyi bırak.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugün sevginin iyileştirici gücünü kullan! Depresyonda gibi kendini hissediyor olabilirsiniz.Şuan depresyon hissini veren jüpiter/neptün kavuşumu balık burcunda geerçekleşiyor.Bu yüzden kendini kaybetmiş gibi duygusal ve ağlamalıklı olabilirsin. Bu durum aslında kendi ruhuna yönelmen ve sevdiklerine zaman ayırman için gerçekleşiyor. Doğaya ve insanlara olan sevgini hissettir. Sakın ola çalışmalarının karşılığını alamayacağını düşünme!

Kader gayrete aşıktır. Etrafınızdakilere yardımcı olun ve bunun için hiçbir karşılık beklemeyin! Böyle yaptığınızda hayattan ne istiyorsanız alabilirsiniz. Hesap kitapla yürütülen her işin bir şekilde rast gitmediğine bugüne kadar şahit oldunuz. Kimi zaman kabullenmek zor olsa da bu gerçek hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek. Değişmesi gereken şey insanoğlunun bu konudaki tutumudur. Birine yardımcı olabilmek nasip işiyken ve bu nasip bir şekilde sizi bulmuşken, bir gün size döneceği ihtimalinden önce düşüneceğiniz tek şey karşınızdaki kişinin ya da bulunduğunuz durumun yararı olmalıdır. Bugün disiplinli yanınızı bu konudaki tutumlarınızı düzenlemeye ayırın ve hırsınızı evde bırakın.

Motivasyon Sözü: Gerçek başarının sırrı, geçmiş başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. (Aygül Aydın)

13 Nisan Koç burcu yorumu

Gelecek planlarınızı korumak için savaş içerisinde olabilirsiniz.

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13 Nisan Boğa burcu yorumu

Sizi manipüle etmeye çalışan kişilerin oyunların ortaya çıkabilir.

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13 Nisan İkizler burcu yorumu

Gizli konuların ortaya çıkabileceği bir gündesiniz.

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13 Nisan Yengeç burcu yorumu

Arkadaş çevrenizde beklenmedik bir olay gerçekleşebilir.

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13 Nisan Aslan burcu yorumu

Ailenize karşı öfkeli bir tutumunuz olabilir.

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13 Nisan Başak burcu yorumu

Günü kendinize ayırıyorsunuz.

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13 Nisan Terazi burcu yorumu

Harekete geçmek adına kendinizde güç bulamayabilirsiniz.



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13 Nisan Akrep burcu yorumu

Yeni fikirlere açık değilsiniz.

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13 Nisan Yay burcu yorumu

Kendinize yeni bir güvenli alan oluşturuyorsunuz.

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13 Nisan Oğlak burcu yorumu

Gerginliğinizi çevrenize yansıtıyorsunuz.

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13 Nisan Kova burcu yorumu

Hesapta olmayan bazı gelişmeler planlarınızı alt üst edebilir.

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13 Nisan Balık burcu yorumu

Partnerinizle aranızda bazı gergin anlar yaşanabilir.

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