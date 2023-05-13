Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Biraz yavaşlamayı ve insanlara yer açmayı hedefleyin.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Her şey yerine oturduğunda, bir nedenden dolayı hayatındaki o değişimi hissettiğinde güçlü bir adım atma cesaretinde olacaksın. Bugün hayallerin ile ilgili bazı durumları ileri bir zamana ertelemende ve önünü görerek adım atmanda daha büyük fayda olabilir.Ekonomik daralmaların çözümünü kolayca bulabileceğin bir gündesin.

Motivasyon Sözü: “Tüm sermayenin en değerlisi insana yapılan yatırımdır.” Alfred Marshall

13 Mayıs Koç burcu yorumu

Günü kendinize ayırmalısınız.

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13 Mayıs Boğa burcu yorumu

Dışarıya nasıl bir izlenim bıraktığınızın farkında olduğunuz kadar sizin üzerinize bırakılan etkilere ve izlenimlere de önem vermelisiniz.

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13 Mayıs İkizler burcu yorumu

Çalışmak zorunda kalmanın size verdiği psikolojik etkileri doğru yönetebilmelisiniz.

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13 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Hayal kırıklıklarınızın üzerinde daha fazla durmamalısınız.

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13 Mayıs Aslan burcu yorumu

Kenara çekilmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz.

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13 Mayıs Başak burcu yorumu

Sosyal veya duygusal ilişkilerdeki tutumlarınızı düşünmeniz gerekebilir.

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13 Mayıs Terazi burcu yorumu

Yanlış alışkanlıklar, yeme bozukluklarıyla uğraşmaktan yorulabilir ve bugün keyfinizce beslenmek isteyebilirsiniz.



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13 Mayıs Akrep burcu yorumu

Bir durumun gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi sadece sizinle ilgili değildir.

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13 Mayıs Yay burcu yorumu

Evinizde zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

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13 Mayıs Oğlak burcu yorumu



İnsanların ve fikirlerin hayatınızdaki etkisi üzerine düşünebilirsiniz.

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13 Mayıs Kova burcu yorumu

Parasal konularda bir atılım yapmak isteyebilirsiniz

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13 Mayıs Balık burcu yorumu

Duru ve durgun bir su gibi hissetmek isteyebilirsiniz.

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