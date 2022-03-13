Günlük Burç Yorumları: 13 Mart 2022 Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Aşk hayatınızda büyük değişim başlıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 19.32’de Aslan burcuna geçiyor. Güneş ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Aşka dair konularda beklentilerinde bir artış söz konusu. Karşılıklı olmadığı sürece bunun hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorsunuz ama bazı şeyler insanın içinde başlar.Sevginizi ve inançlarınızı asla kaybetmeyin. Aşk ya da sevgi dünyanızda büyük değişime hazırlıklı olun.İçinizde bir şeyler yer değiştiriyor ve bu asla sizin engel olabileceğiniz düzeyde bir durum değil.Bundan korkmayın.Şu anda gökyüzünüzde sizin için neptün çok güçlü çalışıyor.İlerleyen zamanlarda bu da bir çok gezegenle aynı anda etkileşime gireceği, çok hızlı değişecek farklı açılar oluşturacağı ve dolayısıyla sizi etkileyeceği anlamına geliyor. Aşk hayatınız da çok hızlı değişecek.

Motivasyon sözü: “Zaman insanı olduğundan farklı birine dönüştürmez. İnsanı olduğundan farklı birine dönüştüren tek şey sevgidir.” Paulo Coelho

13 Mart Koç burcu yorumu

Bugün eviniz ile ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz.

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13 Mart Boğa burcu yorumu

Derin bir düşünce içine giriyorsunuz.

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13 Mart İkizler burcu yorumu

Finansal anlamda bazı kararlar almak ve yeni kazançlar elde etme günündesiniz.

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13 Mart Yengeç burcu yorumu

Ani ve sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

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13 Mart Aslan burcu yorumu

Karasız düşünceler ve içinizde sıkışmış duygularla uyanmış olabilirsiniz.

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13 Mart Başak burcu yorumu

Finansal konularda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz

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13 Mart Terazi burcu yorumu

Çevrenizde hassas bazı dengeleri kurmakta olduğunuz bir gün olabilir.



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13 Mart Akrep burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz önemli bir konunun ya da geciken bir bilginin bugün sonucunu alabilirsiniz.

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13 Mart Yay burcu yorumu

Bugün ilişkilerinizi gözden geçirmek isterken eski defterleri açabilirsiniz.

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13 Mart Oğlak burcu yorumu

Bugün duygusal ilişkilerinizde hassas olabilirsiniz.

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13 Mart Kova burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerinizde biraz daha romantik davranmanız gereken ya da daha şefkatli olmanız gereken bir gün geneli olabilir ya da partneriniz size böyle davranıyor gibi gelebilir.

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13 Mart Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla gelişebilecek herhangi bir problem ya da gerilime karşı biraz daha dikkatli olmalısınız.

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