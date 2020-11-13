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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Cuma Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Cuma Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Cuma Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
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"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 13 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 13 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 13 Kasım Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 13 Kasım Cuma günü burç yorumlarınız..."

İlişkilerinizi koruyun ve yanlış anlaşılmalara dikkat edin.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor, saat 20.00’de Akrep burcuna geçiyor. Çalışma koşullarını gözden geçir. Dikkatini ve konsantrasyonunu bozan ne varsa tespit et ve değiştir. Bu sana iyi gelecek. Ay kapanma fazına doğru ilerliyor. Şu an için hiçbir şey net olmayabilir. Yaşadığın olaylara gereğinden fazla anlam yükleme. Şu an tahmin ettiğinle ileride duydukların arasında fark olabilir. Burada ilişkilerini zedelememelisiniz.

13 Kasım Koç burcu yorumu

Ani ve sert yön değiştirmek sizlere kayıplar yaşatabilir. Zamana yayarak analiz sonucunda değişikliğe gitmelisiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Boğa burcu yorumu

Güven arayışınız sizleri zorlasa da artık ruhunuza iyi gelen şeyleri yapmak istiyorsunuz. Tutkularınızı hayata geçirmek sizlerin elinde. İsteyin ve yapın.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizden sizlere iletilen mesajlar olabilir. Geçmişi bırakıp sadece geleceği düşünmeniz oynanan oyunu bozmuş olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Yengeç burcu yorumu

Yalnız olmaktan oldukça yorulmuş olabilirsiniz. Sevginizi doyasıya yaşamak isteseniz de geçmiş kırgınlıklarınız mani oluyor olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Aslan burcu yorumu

Duygularınızı bitirmeden önce ailenizin sizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizle aranıza mesafe koymanız dostlarınızın şaşırmasına yol açabilir. Sebebini bilmedikleri bu davranışınız yüzünden eleştiri alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Terazi burcu yorumu

Sevgi ve saygı sizler için çok önemli olsa da duygularınıza söz geçiremiyor olmanız kabullenişinizi artırmaktadır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Akrep burcu yorumu

Düşünmeden hareket ederseniz zararlı çıkabilirsiniz. Yanlış yapıldığını düşündüğünüz konularda görüşlerinizi dile getirmeyin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Yay burcu yorumu

Ruhunuzun sıkışmışlığı öfkenizi artırıyor olabilir. Ruhunuza iyi gelecek aktivitelerde bulunmanız nefes almanıza yardımcı olacaktır.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sorunların çözümünde aracı olmak ve hassas noktalarda dengeyi sağlayabilmek sizlere olumlu yansıyacaktır.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Kova burcu yorumu

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün olabilir. Partnerinize ifade ederseniz sizlerin yanında olacaktır

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Kasım Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizle iletişimsel problemler yaşayabilirsiniz. Bugün alınganlık günü olmayabilir. Arkadaşlarınızın sorunlarını göz ardı ederek sadece kendinizi düşünmeniz bencil bir girişim olarak yerini alacaktır.

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