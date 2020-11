Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Cuma Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerinizi koruyun ve yanlış anlaşılmalara dikkat edin.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor, saat 20.00’de Akrep burcuna geçiyor. Çalışma koşullarını gözden geçir. Dikkatini ve konsantrasyonunu bozan ne varsa tespit et ve değiştir. Bu sana iyi gelecek. Ay kapanma fazına doğru ilerliyor. Şu an için hiçbir şey net olmayabilir. Yaşadığın olaylara gereğinden fazla anlam yükleme. Şu an tahmin ettiğinle ileride duydukların arasında fark olabilir. Burada ilişkilerini zedelememelisiniz.

13 Kasım Koç burcu yorumu

Ani ve sert yön değiştirmek sizlere kayıplar yaşatabilir. Zamana yayarak analiz sonucunda değişikliğe gitmelisiniz.

13 Kasım Boğa burcu yorumu

Güven arayışınız sizleri zorlasa da artık ruhunuza iyi gelen şeyleri yapmak istiyorsunuz. Tutkularınızı hayata geçirmek sizlerin elinde. İsteyin ve yapın.

13 Kasım İkizler burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizden sizlere iletilen mesajlar olabilir. Geçmişi bırakıp sadece geleceği düşünmeniz oynanan oyunu bozmuş olabilir.

13 Kasım Yengeç burcu yorumu

Yalnız olmaktan oldukça yorulmuş olabilirsiniz. Sevginizi doyasıya yaşamak isteseniz de geçmiş kırgınlıklarınız mani oluyor olabilir.

13 Kasım Aslan burcu yorumu

Duygularınızı bitirmeden önce ailenizin sizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamalısınız.

13 Kasım Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizle aranıza mesafe koymanız dostlarınızın şaşırmasına yol açabilir. Sebebini bilmedikleri bu davranışınız yüzünden eleştiri alabilirsiniz.

13 Kasım Terazi burcu yorumu

Sevgi ve saygı sizler için çok önemli olsa da duygularınıza söz geçiremiyor olmanız kabullenişinizi artırmaktadır.

13 Kasım Akrep burcu yorumu

Düşünmeden hareket ederseniz zararlı çıkabilirsiniz. Yanlış yapıldığını düşündüğünüz konularda görüşlerinizi dile getirmeyin.

13 Kasım Yay burcu yorumu

Ruhunuzun sıkışmışlığı öfkenizi artırıyor olabilir. Ruhunuza iyi gelecek aktivitelerde bulunmanız nefes almanıza yardımcı olacaktır.

13 Kasım Oğlak burcu yorumu

Sorunların çözümünde aracı olmak ve hassas noktalarda dengeyi sağlayabilmek sizlere olumlu yansıyacaktır.

13 Kasım Kova burcu yorumu

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün olabilir. Partnerinize ifade ederseniz sizlerin yanında olacaktır

13 Kasım Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizle iletişimsel problemler yaşayabilirsiniz. Bugün alınganlık günü olmayabilir. Arkadaşlarınızın sorunlarını göz ardı ederek sadece kendinizi düşünmeniz bencil bir girişim olarak yerini alacaktır.

