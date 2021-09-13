Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendini keşfetmenin bir yolunu bul!

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Enerjinizi ve kaynaklarınızı en uygun hedefe yöneltmek, büyük bir enerjiyi serbest bırakmak anlamına da gelir. Unutmayın ki vazgeçmenin erdemi, sizi özgür bırakmasındadır. Başka bir açıdan bakmak, başka bir adım atmak, başka şeyler düşünmek sizi başka alışkanlıklara sevk eder. Bu da istediğiniz ya da farkında olmasanız da ihtiyaç duyduğunuz değişimin kapısını aralar. Bugün belki bir sohbette, belki bir öfkede belki de bir cümlede kendinizi keşfettiğinizi görebilirsiniz. Kendinize karşı daha duyarlı olun.

13 Eylül Koç burcu yorumu

Geçmişteki hukuki başvurularınız ile ilgili yeni belgeler size iletilebilir.

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13 Eylül Boğa burcu yorumu

Düşünceleriniz sizi yorması nedeniyle artık umursamaz bir tavır sergileyebilirsiniz.

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13 Eylül İkizler burcu yorumu

Geçmişteki bazı ikili ilişkileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

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13 Eylül Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda geçmiş tecrübeleriniz ile hareket ettikçe eksik kaldığınızı gözlemliyorsunuz.

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13 Eylül Aslan burcu yorumu

Çevrenize karşı takındığınız bir tavır size hatırlatılabilir.

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13 Eylül Başak burcu yorumu

Ailenize unutulan geçmiş değerleri hatırlatıyorsunuz.

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13 Eylül Terazi burcu yorumu

Geçmişte aranıza mesafe koyduğunuz yakınlarınız yeniden samimiyeti artırmak istiyor olabilir.

13 Eylül Akrep burcu yorumu

Alacaklarınızı tahsil etmek için harekete geçiyorsunuz.

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13 Eylül Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde geçmişteki hatalarınız sürekli yüzünüze söyleniyor olabilir.

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13 Eylül Oğlak burcu yorumu

Gizlenen ve sizi ilgilendiren konular yeniden gündeminize düşebilir.

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13 Eylül Kova burcu yorumu

Geçmiş hataları affediyorsunuz. Arkadaşlarınız size yapılan haksızlığın farkında ve sizi destekliyorlar.

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13 Eylül Balık burcu yorumu

Daha önce birlikte çalıştığınız kişilerle yeniden görüşebilirsiniz.

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