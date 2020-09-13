Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları

Rekabet duygunuzu törpüleyin!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor ve saat 19:00’da Ay, Aslan burcuna geçiyor. Tam öğlen saatlerinden sonra Retro Mars ile Ay ile kare oluşturuyor ve Plüton, Satürn gezegenine de karşıtlık gerçekleştiriyor. Çok çalışmaya zorlandığınız şeylerin sanki sonucundan emin değilmişsiniz gibi geliyor olabilir. Rekabetinizi ilişkiler üzerinde geliştirmek yerine işiniz üzerinde geliştirmeyi seçerseniz başarılı olursunuz. Bu noktada ego savaşı içinde olmamalısınız.

13 Eylül Koç burcu yorumu

Titiz davranışlarınızı bir kenara bırakarak güzel zamanların tadını çıkarmalısınız. Hassaslığı ve alınganlığı kendinize konduramıyor olsanız da bazen duygular arasında denge problemi yaşamanız normaldir. Partnerinize kendiniz ifade etmeyi denemelisiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Boğa burcu yorumu

Ailenizle geçmiş problemlerinizi gidermek için harika bir gün olabilir. Yuva özleminiz sizi oldukça baskı altında tutabilir. Düşüncelerinizi partnerinize açmalısınız. İnanç sorgulaması yapmadan kendinize bir şans vermelisiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül İkizler burcu yorumu

Birikimleriniz omuzlarınızda aşıra yüke neden olup enerjinizi düşürmektedir. Siz sohbet ettikçe motive olan insansınız. Çocuk ve aile özlemi duyabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle düşüncelerinizi paylaşmalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Yengeç burcu yorumu

Yakın dostlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir. Yuva özlemi duyuyor olabilirsiniz. Aileniz, aile kurmak istedikleriniz, geçmiş hatalarınız hepsi gün yüzüne çıkmak istese de siz geçmişi bir kenara bırakarak yeni bir başlangıç yapabilecek gücü kazanmaya odaklanmalısınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Aslan burcu yorumu

Yaralarınıza şifa olacak bir ilişkiye başlama arifesinde olabilirsiniz. Kendinizi geri çekmeden yaşamaya çalışmalısınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Başak burcu yorumu

İş başvurularınıza odaklanıyor olabilirsiniz. Hazırladığınız projelerinizi güvendiğiniz arkadaşlarınız hariç kimse ile paylaşmamalısınız. Seveniniz kadar sevmeyeninizin olduğunu unutmamalısınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Terazi burcu yorumu

Mutluluğun sizinle olması sizin çabanıza bağlı. Onu, sıkı sıkı tutun ve hiç bırakmayın. Kendinize zaman ayırmalısınız. Sıkışmışlık hissi bir kitap eşliğinde azalacaktır. Öz değerinizi ancak siz kendiniz artırabilirsiniz. Kendinize değer verin.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Akrep burcu yorumu

Ruhsal sıkışmışlığınız bugün kendisini feraha bırakıyor diyebiliriz. Mutlu olduğunuz aktiviteleri daha fazla hayata geçirmelisiniz. Kendinize zaman ayırmak size başarı olarak dönecektir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizde aranan kişi olmanız aktivitelerde isminizin geçmesi popülaritenizi oldukça artırmaktadır. Eğlenmeyi seviyorsunuz ama ailenizi de ihmal etmemelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Oğlak burcu yorumu

Aldığınız aşırı kiloları sorun ediyor olabilirsiniz. İş çıkışı yürüyüş yapmak sizi eski formunuza tekrar getirecektir. Sosyal medya hesaplarınızı kapatma isteğiniz arkadaşlarınız tarafından engellenmiş olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Kova burcu yorumu

Eğer yürüyüş yaparsanız bileklerinize dikkat edin. Parkurda yeni biriyle tanışma ihtimaliniz olabilir. Aşk size doğru koşuyor olabilir. Cool tavırlarınız ile gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Eylül Balık burcu yorumu

Herkes ben haklıyım derse orta yol bulunmakta zorlanabilir. Siz duygu insanısınız ve alttan almak sizin işiniz olabilir. Yangına körükle gitmek sadece daha fazla üzülmenize sebep olur.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!