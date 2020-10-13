Günlük Burç Yorumları: 13 Ekim Salı Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumunuzu okudunuz mu? 13 Ekim’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 13 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 13 Ekim Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki İşte 13 Ekim Salı günü burç yorumlarınız..."
Yeni bir düzene ihtiyacınız var.
Ay, Başak burcunda ilerliyor. Bugün size verilen hizmetlerden memnun olmayabilir, mükemmeli arayabilirsiniz. Sadece görevlerinizi yapıp, ayrıntılarda boğulmayın. İlişkilerde aşırı detaycı ve mükemmeliyetçi oluşunuz sizi yaralayabilir. Kendinize yeni kararlar almak ve daha sabırlı olmak için söz verin
13 Ekim Koç burcu yorumu
Geçmişte yarım kalan konular gün yüzüne çıkıyor olabilir. Kendinizden ödün vermemelisiniz.
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13 Ekim Boğa burcu yorumu
Iş ortamınızda çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurarken dengede kalmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Sıcak ve samimi bir üslupla öfkenizi yenmeye çalışmalısınız.
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13 Ekim İkizler burcu yorumu
Düşüncelerinizi yakın iş arkadaşlarınızla paylaşırsanız gerçeği öğrenebilirsiniz. Net olmanız dikkati üzerinize çekebilir.
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13 Ekim Yengeç burcu yorumu
Geçmişi artık geride bırakın yoksa aile üyelerinizle iletişiminiz konusunda bazı zorluklar yaşayabilirsiniz.
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13 Ekim Aslan burcu yorumu
Haklı olduğunuz konularda o konunun üzerine gitmeniz sizin karakterinizdeki başarınızı bir kere daha gözler önüne serecektir.
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13 Ekim Başak burcu yorumu
Hayatınızda eskide kalmış günümüz şartlarına uyum sağlamayan eşyalarınız var ise onları değiştirmek için harika bir gün olabilir.
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13 Ekim Terazi burcu yorumu
Partneriniz ile olan diyaloglarınızda sırf o sinirlenmesin diye her şeye evet dememeli, kendi hakkınızı da gözetmelisiniz.
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13 Ekim Akrep burcu yorumu
Kadersel etkilerle yeni bir değişimin eşiğinde olabilirsiniz. Fırsatları değerlendirmek sizlerin elinde.
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13 Ekim Yay burcu yorumu
Yeni bir seyahat planınızın olması partneriniz tarafından eleştirilse de maceracı ruhunuza hayır diyebilmek pek mümkün olmayacaktır.
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13 Ekim Oğlak burcu yorumu
Sosyal çevreniz yalnız yaşamanıza mani olmak için sizi yeni biriyle tanıştırabilirler. Kalbini yeni bir aşka açmak için güzel bir zaman olabilir.
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13 Ekim Kova burcu yorumu
Ailenize karşı geçmiş konular yüzünden sert yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Geçmişi tekrar canlandırmak sizleri de ailenizi de oldukça yoracaktır.
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13 Ekim Balık burcu yorumu
Çalışma ortamınızda eski iş yerinizden söz edebilirsiniz. Bu durum çalışma arkadaşlarınız tarafından hoş karşılanmayabilir.
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