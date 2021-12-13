Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hayatınızı planlayın, zamanınızı boş yere harcamayın.

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişiler ve onların düşünceleri sizi yanlış yönlendirebilir. Bugün bir karara varmadan önce atacağınız adımları iyi düşün. Her adımı planlayarak atın. İhtimallere izin vermeyin. İhtimallere dayanarak yola çıkmayın.

13 Aralık Koç burcu yorumu

İş hayatınızla alakalı bir karar arifesinde olabilirsiniz.

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13 Aralık Boğa burcu yorumu

Planladığınız seyahatleri ertelemeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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13 Aralık İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizle aranızda geçen diyaloglar da yanlış anlaşılabilir ve bunları çözmek için çaba gösterebilirsiniz.

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13 Aralık Yengeç burcu yorumu

Daha öncesinde yaptığınız bir ödemeyle alakalı bir bir konu gündeminiz olabilir.

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13 Aralık Aslan burcu yorumu

Korkularınızla yüzleşmek zorunda kalabileceğiniz bazı olaylar yaşayabilirsiniz.

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13 Aralık Başak burcu yorumu

Bugün alışveriş tutkunuz sizi maddi anlamda sarsabilir.

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13 Aralık Terazi burcu yorumu

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizde yer alabilir.



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13 Aralık Akrep burcu yorumu

Yoğun olmanızdan dolayı yapamadığınız veya ihmal ettiğiniz işleri tamamlamak adına güzel bir gün.

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13 Aralık Yay burcu yorumu

Yaşanılan bir olay hakkında sizin jüriliğinize başvurulabilir ve karar vermekte zorlanabilirsiniz.

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13 Aralık Oğlak burcu yorumu

Çıktığınız yolda yön kaymaları içinde olabilirsiniz.

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13 Aralık Kova burcu yorumu

Uzun süredir belirsiz olan aşk hayatınız bu aralar netleşebilir ve karşı taraftan gerekli ilgiyi, şevkati ve sevgiyi görebilirsiniz.

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13 Aralık Balık burcu yorumu

Etrafınızdaki insanların sizi anlamadığını düşündüğünüz bir süreç içinde olabilirsiniz.

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