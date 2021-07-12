Günlük Burç Yorumları: 12 Temmuz Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hırslarınızı törpüleyin!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Hayatın eğlenceli tarafları dikkatinizi çekip, aşk ve flörtler gündeminizde olabilir. Aşk ve sevgi ilişkilerine hızlı başlangıçlar yapabilirsiniz. Tutkularınız ve hırslarınız artıyor. Kadın-erkek ilişkilerinde ise ego savaşları yükseliyor. Kendinizi doğru ifade etmeye dikkat edin.

12 Temmuz Koç burcu yorumu

Çevrenizdekilerle iletişiminiz her zamankinden fazla sahiplenici olabilir.

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12 Temmuz Boğa burcu yorumu

Var olan ilişkinizi ileriye taşıma kararı alıyorsunuz. Ailelerinizin tanışma zamanı geldiğini düşünebilir ve bunun gerginliğini yaşıyor olabilirsiniz.

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12 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bilgi seviyenizi tartmak isteyenler olabilir ve bunun için gereksiz efor harcayabilirler.

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12 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Hafızanız sizi geçmişe götürse de o tecrübeler sayesinde kendinizi motive edebilir ve güçlü yapınız sayesinde insanları şaşırtabilirsiniz.

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12 Temmuz Aslan burcu yorumu

Eksik olan gerçekleri anlatmanız karşı tarafında bildiklerini anlatmasıyla tamamlanacaktır.

12 Temmuz Başak burcu yorumu

Yeni bir karar alıp bilinçaltınızı yönetmek üzerine yoğun çaba sarf edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Temmuz Terazi burcu yorumu

Sosyal çevrenizden bir kişi size karşı özel hissettiği duygularını açıklamak isteyebilir. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz.

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12 Temmuz Akrep burcu yorumu

Alacağınız online eğitim ile yeni bir alan da bilgi sahibi olabilir ve ve bunu hayatınızı büyütüp genişletmek için kullanabilirsiniz.

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12 Temmuz Yay burcu yorumu

Uzak ve mesafeli bir arkadaşlık ilişkinizde boyut değişebilir ve ilişki boyutuna geçiş yapabilirsiniz.

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12 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Finansal kaynaklarınızda duygusal davranışlar sergileyerek hata yapıyor olabilirsiniz.

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12 Temmuz Kova burcu yorumu

Ekip arkadaşlarınıza çalışmalarında yardımcı olmak adına sıkı bir çalışma temposu içerisine girebilirsiniz.

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12 Temmuz Balık burcu yorumu

Çalışma ortamınızda egosal tartışmalara şahit olabilirsiniz. Ekibiniz içerisinde üstünlük yaratmak isteyenler olabilir.

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