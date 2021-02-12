Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Cuma Koç, Boğa ve İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Duygusallığınız artabilir.

Ay Kova burcunda ilerliyor, saat 11.09’da Balık burcuna geçiyor. Bir süredir bitirmeyi planladığınız ya da size yük olan işleriniz varsa bunları bitirin. Unutmayın, kimse size saldırmadığı halde savunmaya geçmeniz karşınızdakilere saldırı gibi gelebilir. Kendinizi savunmak zorunda olacağınız olaylar içinde durmayın. Kendinizi bazı konularda köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu durumdan endişe duymayın. Aksine kendinizi özgürleştirme yolundaki adımlarınızı atın.

12 Şubat Koç burcu yorumu

Duygularınız ve mantığınız arasında kalarak seçimlerinizde sonuca gidemeyebilirsiniz.

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12 Şubat Boğa burcu yorumu

Üstlerinizle diyaloga girerken sert üslupla cevaplar verebilirsiniz. Gerginliğiniz konuşmalarınıza yansırken yanlış anlaşılabilirsiniz.

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12 Şubat İkizler burcu yorumu

Çalışma alanınızda bugün arkadaşlarınızla ilişkilerinizde duyarlılık oldukça artabilir. Üzerinize aldığınız her konu sizinle ilgili olmayabilir.

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12 Şubat Yengeç burcu yorumu

Korkularınızın tetiklenebileceği bir gün olabilir. Evhamlarınız da artış göstererek sizleri köşeye sıkıştırmak isteyebilirler.

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12 Şubat Aslan burcu yorumu

Duygunuz ve mantığınız birebir ilişkilerinizi etkileyecektir. Kararsızlığınız çevrenizin de kararsızlaşmasına yol açabilir.

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12 Şubat Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde takıntı yaptığınız konularınızı görüşebilirsiniz. Kabul etmekte zorlandığınız her konu gerçeği değiştirmeyecektir.

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12 Şubat Terazi burcu yorumu

Özel ilişkilerinizde duygularınıza söz geçiremiyor olabilirsiniz. Mantığınız olumsuzu seçerken gönlünüz sıcaklıktan yana yol almanızı önerecektir.

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12 Şubat Akrep burcu yorumu

Zamanınızın büyük çoğunluğunu evinizde geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi izole etmek isteyerek huzuru yine kendinizde arayışınız duygularınızın baskılanmasına yol açabilir.

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12 Şubat Yay burcu yorumu

Düşüncelerinizi ifade ederken duygularınızın tesirinde kalabileceğiniz bir gün olabilir. Mantığınızı öne çıkarmakta zorlanışınız duygusal kararlar almanızı sağlayabilir.

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12 Şubat Oğlak burcu yorumu

Kendinizi ifade etmek isterken yaşadığınız kararsızlığınız güven kaybınızın olduğunu düşünülmesine yol açabilir.

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12 Şubat Kova burcu yorumu

Kaynaklarınızı değerlendirirken sizin mantığınıza en uygun yatırım şeklini seçmeye özen göstermelisiniz.

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12 Şubat Balık burcu yorumu

Düşüncelerinizi açıklarken öz güveninizi korumalı ve her şeyi dile getirmemelisiniz.

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