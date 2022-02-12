Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat 2022 Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Geçmişi geride bırakın!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Hayatta bir şeyi ne kadar çok istersen iste senin olmuyorsa zorlama! Kendini akışa ve zamanın kollarına bırak. Olması gereken şey olması gerektiği şekliyle sana gelecektir. Kariyer hayatınıza eviniz gibi bakmayı bırakmalısınız. Daha profesyonel davranmalısınız. Siz başarı odaklı çalışmayı seven kişisiniz. Bilimsel verilerle konuşmak sizi mutlu edecektir. Maddi kaynaklarınızı yönetmede zorlanıyor olabilirsiniz. Uzman bir kişiden destek almayı deneyebilirsiniz. Sinir ve gerginlik hat safhada olabilir yalnız kalarak kendinize zaman ayırmalısınız.Öfkenize hâkim olarak olaylara onların gözüyle bakmaya çalışmalısınız. Sizin en büyük destekçiniz yine ailenizdir unutmamalısınız. Geçmiş iş hayatınızla ilgili konularda bugün güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz.

Günün Motivasyon Sözü: Hayat görüşünüzü geçmiş deneyimlerle asla sınırlandırmayın.” Ernest S. Holmes

12 Şubat Koç burcu yorumu

Hayatla bağ kurmayı seviyorsunuz.

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12 Şubat Boğa burcu yorumu

Düşüncelerinizi açıklamak isterken kelimeleriniz de oldukça seçici olacaksınız.

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12 Şubat İkizler burcu yorumu

Çevrenize dostluğunuz ile güven veriyorsunuz.

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12 Şubat Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde koruyucu konuşmalarınız olacaktır.

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12 Şubat Aslan burcu yorumu

Yalnız kalmak ve düşüncelerinizle konuşmak isteyeceksiniz.

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12 Şubat Başak burcu yorumu

Arkadaşlarınız ile tartışma içerisine girebilirsiniz.

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12 Şubat Terazi burcu yorumu

Kararsızlık yaşamadığınız tek alan çalışma ortamınız buralar.



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12 Şubat Akrep burcu yorumu

Hukuki konularınız varsa bu noktasa arabulucu olarak görüşüne saygı duyduğunuz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz.

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12 Şubat Yay burcu yorumu

Bazı konularda çevreniz sizi umursamaz olarak değerlendiriyor olabilir.

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12 Şubat Oğlak burcu yorumu

Partnerinizle iletişim sorunlarınız olabilir.

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12 Şubat Kova burcu yorumu

Hayatınızı düzen içerisinde yönetmek isterken zamanı kaçırdığınızı fark ediyorsunuz.

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12 Şubat Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizden uzak kalmak isteyeceksiniz.

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