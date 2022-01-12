Günlük Burç Yorumları: 12 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Mobbing ve baskıya dikkat!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Duygularınız değişiyor. Akışa uymaya çalışın. Bazı durumlarda yaşanan gecikmeler yolunuzun tıkandığınıza düşünmenize neden olabilir.Merkür retrosuna ilerlediğimiz şu günlerde bazı konularda artık daha gerçekçi olmanız gerekmektedir.Hayal kırıklıkları yaşanabilir ama önemli olan bunlardan dersler alıp daha gerçek hayaller kurmayı başarmaktır. Ay ve Venüs üçgeni sayesinde önünüzü tıkayan şeyleri kolaylıkla kaldırabilirsiniz.Sadece alışılmış çözümlerin dışına çıkmalı yöntem değiştirmelisiniz. Yöneticileriniz tarafından bir takım baskılara maruz kalabilirsiniz. Lütfen konuşmaktan,paylaşmaktan çekinmeyin.Kimseye kin gütmeyin ya da onun ayağını kaydırmak için bir eylemde bulunmayın. Bırakın herkes ne yaparsa kendine yapar. Hiçbir şey kendi kendine var olamaz,mutlaka diğer yaşam biçimleriyle bir bağlantısı vardır.Sizlerde bugünden sonra var olmasını istediğiniz şeyler açısından belirli doğru bağlantılar kurmayı seçin. Körü körüne kimsenin peşinden gitmeyin.Yeteneklerinize güvenin.Yeniden başlayabilirsiniz.

Günün Motivasyon Sözü: “Yetenek sofra tuzundan daha ucuzdur. Yetenekli bireyi başarılı olandan ayıran şey çok çalışmasıdır.” Stephen King

12 Ocak Koç burcu yorumu

Gün içinde iletişim kazaları yaşayabilirsiniz.

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12 Ocak Boğa burcu yorumu

Finansal maddi varlığınızın değerlendirmesini yapıyor olabilirsiniz.

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12 Ocak İkizler burcu yorumu

Başlangıç yapmak için kendinizi hazır hissetmiyorsunuz.

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12 Ocak Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenizde gizemli insanlar istemiyorsunuz.

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12 Ocak Aslan burcu yorumu

Zor durumda kalan herkes ilk olarak sizin kapınızı çalıyor.

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12 Ocak Başak burcu yorumu

Gelecek hedefleriniz konusunda hayalperest yaklaşımlarınız olabilir.

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12 Ocak Terazi burcu yorumu

Bugün her şeyi abartabilirsiniz.



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12 Ocak Akrep burcu yorumu

Yeni bir ticari girişim teklifi alabilirsiniz.

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12 Ocak Yay burcu yorumu

Sıkıldığınız an bulunduğunuz ortamı terk etmek istiyorsunuz.

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12 Ocak Oğlak burcu yorumu

Önerilerinizin dinlenilmediğini fark edince öfkeleniyorsunuz.

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12 Ocak Kova burcu yorumu

Güzel vakit geçirmek istiyorsunuz.

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12 Ocak Balık burcu yorumu

Sahiplendiğiniz kişiler tarafından sahiplenmediğinizin acısını yaşıyorsunuz.

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