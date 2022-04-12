Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan 2022 Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

166 yıl sonra Jüpiter/Neptün ile kavuşuyor! Mucizelere inan!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve saat 17.08’de Başak burcuna geçiyor. Bazı şeyler değişiyor ve bunu sizde hissediyorsunuz. Hayallerinize yaklaşacaksınız ama korkularınızı yok etmemelisiniz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklememelisiniz. 166 yıl sonra Jüpiter ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. İyi niyetin ve samimiyetin algılanmıyorsa kendini parçalama! Duymak istemeyene bir şeyleri anlatamazsın. Sevdiklerine zaman ayır. Yeniden güven, yeniden sev ve yeniden hayal kur. Bu dönem başlattığın şeyler sonrasında öyle güzel kök salacak ki buna siz bile sonrasında inanamayacaksınız.



Yeni bir dönemin başlangıcında olduğunuzu hissedin. Zamanı fark edip artık yattığınız kış uykusundan uyanın. Şikayet etmek veya zorluklar sadece seni buluyormuş gibi davranmak bir çözüm getirmeyecek. Başına gelenlerin bir yansıma olduğu bilgisini kabul et. Gelen bilgileri doğru oku. Bugün birlikte olduğun insanlar ve zaman geçirdiğin kişiler çok önemli olabilir. Sevgiyi ve sevilmeyi hisset. Yaşam buna değer.

Motivasyon Sözü: "Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık… Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin." - Mark Twain

12 Nisan Koç burcu yorumu

Yaptığınız işlerde kararlılığınızı göstermeniz gerekiyor. Verdiğiniz sözleri tutmanın gururunu yaşıyorsunuz.

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12 Nisan Boğa burcu yorumu

Duygularınızı yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir.

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12 Nisan İkizler burcu yorumu

Hayalleriniz değiştirmek yerine hayallerinize giden yolları değiştirin.

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12 Nisan Yengeç burcu yorumu

Kaybettiklerinizi yeniden kazanmak için sanki ilk adımı atıyorsunuz.

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12 Nisan Aslan burcu yorumu

Bu aralar üzüldüğünüz konuların boş olduğunu fark edebilir ve sıkıntıları aşmak için harekete geçebilirsiniz.

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12 Nisan Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızda ya da sevgi dünyanızda yepyeni bir şeyler oluyor. Sakince ön yargılarınızı kırın.

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12 Nisan Terazi burcu yorumu

Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bu da demek oluyor ki çalışmalarınızı arttırmanız gereken bir zaman.



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12 Nisan Akrep burcu yorumu

Önümüzdeki dönemde sizleri bekleyen başarılara kavuşmak için çalışmalarınızı daha da hızlandırmalısınız.

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12 Nisan Yay burcu yorumu

Aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için çabalarınızın sonucu sizi mutlu edebilir.

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12 Nisan Oğlak burcu yorumu

Kendinize yeni bir hedef belirlemenin tam sırası.

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12 Nisan Kova burcu yorumu

Yeni başlayacağınız bir işe girmeniz gününüzün büyük bir bölümünü o işe ayırmanıza neden olacaktır.

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12 Nisan Balık burcu yorumu

Hayatınızda en çok köşeye sıkışmış siz hissediyor olabilirsiniz. Kendinize ve ilahi sisteme inanın.

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