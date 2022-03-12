Günlük Burç Yorumları: 12 Mart 2022 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 12 Mart' ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 12 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 12 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 12 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları..."
Kendinizi yenileyin.
Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kararsız kaldığın konuları çözüme kavuşturma zamanı. Kafa karışıklığı yaratan her ne varsa bunu sonlandır. Duymak istediklerini duy ve o duygularla vedalaş. Bugün evinizin içinde fazlalıkları toparlamak ve dolapları temizlemek için oldukça uygun bir gün denilebilir.Evin içinde fazla olan ve artık kullanmadığınız ne varsa toparlayın ve kendinize yeni bir sağlıklı beslenme programı uygulayın.Sağlığınızı önemseyin.Spor yapmak ve şekerli besinlerden uzaklaşmak için harika bir gündesiniz.İkili ilişkilerde sizi mutsuz eden her şeyden uzak kalmayı seçin.Hayat çok kısa.İdealleriniz,arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın.Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın.Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir.Umudunuz yanınızda olduktan sonra yollar hep gökyüzü.
Motivasyon sözü: “Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür.” Anais Nin
12 Mart Koç burcu yorumu
Gerçekleri göremediğinizi fark ediyorsunuz.
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12 Mart Boğa burcu yorumu
Dost bildikleriniz ile yollarınız ayrılabilirsiniz.
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12 Mart İkizler burcu yorumu
Toplum önünde düzenlediğiniz organizasyon sabote edilmek istenebilir.
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12 Mart Yengeç burcu yorumu
İlahi olanla aranızdaki bağı güçlendiriyorsunuz.
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12 Mart Aslan burcu yorumu
Kendinize itiraf edemediğiniz duygularınızı kabulleniyorsunuz.
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12 Mart Başak burcu yorumu
Ortaklı yapılarınızda hata yaptığınızı fark ediyorsunuz.
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12 Mart Terazi burcu yorumu
Sorumluluk aldığınız konularda yanlış hareket ettiğinizin uyanışını yaşıyorsunuz.
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12 Mart Akrep burcu yorumu
Ticaretini yapmak istediğiniz ürün hakkında olumsuz bilgiler ediniyorsunuz.
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12 Mart Yay burcu yorumu
Aile olarak bağ kurduğunuz kişiler ile aranız açılabilir.
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12 Mart Oğlak burcu yorumu
Doğru bildiğiniz bilgilerin aslında yanlış olduğunu öğreniyorsunuz
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12 Mart Kova burcu yorumu
Sizleri öven kişilerin aslında kendi menfaatleri için hareket ettiğini öğreniyorsunuz.
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12 Mart Balık burcu yorumu
Hayat amacınızı eksik tasarladığınızın aydınlanmasını yaşıyorsunuz.