Günlük Burç Yorumları: 12 Mart 2022 Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi yenileyin.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kararsız kaldığın konuları çözüme kavuşturma zamanı. Kafa karışıklığı yaratan her ne varsa bunu sonlandır. Duymak istediklerini duy ve o duygularla vedalaş. Bugün evinizin içinde fazlalıkları toparlamak ve dolapları temizlemek için oldukça uygun bir gün denilebilir.Evin içinde fazla olan ve artık kullanmadığınız ne varsa toparlayın ve kendinize yeni bir sağlıklı beslenme programı uygulayın.Sağlığınızı önemseyin.Spor yapmak ve şekerli besinlerden uzaklaşmak için harika bir gündesiniz.İkili ilişkilerde sizi mutsuz eden her şeyden uzak kalmayı seçin.Hayat çok kısa.İdealleriniz,arzularınız ve en önemlisi sevginiz için yaşamayı unutmayın.Kalpten istediğiniz her neyse onun için mücadele etmeyi bırakmayın.Eğer inanıyorsanız yollar size kendiliğinden çiçeklenecektir.Umudunuz yanınızda olduktan sonra yollar hep gökyüzü.

Motivasyon sözü: “Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür.” Anais Nin

12 Mart Koç burcu yorumu

Gerçekleri göremediğinizi fark ediyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Boğa burcu yorumu

Dost bildikleriniz ile yollarınız ayrılabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart İkizler burcu yorumu

Toplum önünde düzenlediğiniz organizasyon sabote edilmek istenebilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Yengeç burcu yorumu

İlahi olanla aranızdaki bağı güçlendiriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Aslan burcu yorumu

Kendinize itiraf edemediğiniz duygularınızı kabulleniyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Başak burcu yorumu

Ortaklı yapılarınızda hata yaptığınızı fark ediyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Terazi burcu yorumu

Sorumluluk aldığınız konularda yanlış hareket ettiğinizin uyanışını yaşıyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Akrep burcu yorumu

Ticaretini yapmak istediğiniz ürün hakkında olumsuz bilgiler ediniyorsunuz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Yay burcu yorumu

Aile olarak bağ kurduğunuz kişiler ile aranız açılabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Oğlak burcu yorumu

Doğru bildiğiniz bilgilerin aslında yanlış olduğunu öğreniyorsunuz

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Kova burcu yorumu

Sizleri öven kişilerin aslında kendi menfaatleri için hareket ettiğini öğreniyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Mart Balık burcu yorumu

Hayat amacınızı eksik tasarladığınızın aydınlanmasını yaşıyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!