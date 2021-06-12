Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Mantığınız her zaman ayracınızın olsun!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Duygularınızın ve dürtülerinizin eylemlerinize ve davranışlarınıza hükmetmesine izin vermek yerine aklınızın sesini dinlemeye çalışın!



Mantığınız her zaman ayracınızın olsun. Böylece hayatınız ve ilişkileriniz daha iyi hale gelecektir. Yaşamın iki yönünü de dengede tutarak yaşamaya özen gösterin.

12 Haziran Koç burcu yorumu

Geçmişte problem yaşadığınız insanlar ile yeniden iletişime geçebilirsiniz. Bu süreçte objektif olmaya özen göstermelisiniz.

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12 Haziran Boğa burcu yorumu

Kardeşleriniz ile ailevi konular gündeminiz olabilir ve geçmişteki konuları yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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12 Haziran İkizler burcu yorumu

Egonuz tarafından yönetilebileceğiniz bir gün. İletişiminizde benmerkezci bir yapı sergileyebilirsiniz.

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12 Haziran Yengeç burcu yorumu

Hayatınızda yeni kararlar almak isteyebilir ve içinizde büyüttüğünüz olayları artık sonlandırabilirsiniz.

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12 Haziran Aslan burcu yorumu

Hem fiziksel hem ruhen dinlenmek için gerekli olan zamanı bugün kendinize verin.

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12 Haziran Başak burcu yorumu

Bugün ördüğünüz duvarları yıkmak için harekete geçmek isteyebilirsiniz.

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12 Haziran Terazi burcu yorumu

Uzaklardaki dostlarınızdan haber alabilir ve onlar hakkında yeni bilgiler öğrenebilirsiniz.

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12 Haziran Akrep burcu yorumu

Maddi konularda sizden destek isteyen yakınlarınız olabilir. Onlara yardım etmek isterken samimiyetlerini de sorgulayabilirsiniz.

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12 Haziran Yay burcu yorumu

Partneriniz ile yaşadığınız sorunları çözmek için adım atmak isteyebilirsiniz.

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12 Haziran Oğlak burcu yorumu

Elinizde olmayan sorunların yaşanması sizi gerginleştirebilir. Sabırlı olmaya özen göstermelisiniz.

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12 Haziran Kova burcu yorumu

Geçmişteki ilişkiniz ile ilgili yeniden irtibata geçmek isteyebilirsiniz. Ancak hayat sizi gelecek planlarınız doğrultusunda ileriye yönlendirecektir.

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12 Haziran Balık burcu yorumu

Konuşmalar sırasında ortam gerginleşse bile sesinizin tonuna ve üslubunuza dikkat etmelisiniz.

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