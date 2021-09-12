Günlük Burç Yorumları: 12 Eylül Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Gittiğiniz yolu değil, yöntemlerinizi değiştirin.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bazen bir hedefe doğru yola çıktığınızda, zamanla koşullar değişebilir ve o hedef size anlamsız gelmeye başlar. Gerektiğinde eski hedefleri terk edip yenilerine yönelmek kendinize yapacağınız en büyük iyiliktir. Hiçbir günün birbirine benzemediği bir dünyada, sizin de geleceğiniz için değişiklikler yapmak istemeniz son derece olağandır. Bu konuda kendinizle bir çatışma içinde olmak yerine, zamanın ve imkanların gerekliliklerine uyum sağlamak için çaba gösterin.

12 Eylül Koç burcu yorumu

İkili görüşmelerinizde gizlilik içerikli konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

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12 Eylül Boğa burcu yorumu

Ortaklı işleriniz için ani duygusal kararlar alabilirsiniz.

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12 Eylül İkizler burcu yorumu

Bütün işlerinizi yarım kalmış ya da engelleniyor gibi hissedebilirsiniz.

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12 Eylül Yengeç burcu yorumu

Hayatınız tanışacağınız bir insanla farklı bir yön kazanabilir.

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12 Eylül Aslan burcu yorumu

Aile birliği sizin için her zaman önemli!

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12 Eylül Başak burcu yorumu

Size değerli olduğunuzu hissettiren kişilere duygusal yakınlık kurmaya başlıyorsunuz.

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12 Eylül Terazi burcu yorumu

Özgür olmak için maddi güç kazanmak zorundasınız.

12 Eylül Akrep burcu yorumu

Duygusal hassasiyet göstererek kabuğunuza çekiliyorsunuz.

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12 Eylül Yay burcu yorumu

Kararsızlığınız ve harekete geçmekteki ağırlığınız hayata karışmanıza engel oluyor.

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12 Eylül Oğlak burcu yorumu

Duygusal beslenmeye ihtiyacınız olduğunu saklamak istemeyebilirsiniz

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12 Eylül Kova burcu yorumu

Duygularınızı ve fikirlerinizi kendinize has hareketlerle göstermek isteyebilirsiniz.

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12 Eylül Balık burcu yorumu

Hukuki konulara başvurma noktasında kararsızlık yaşayabilirsiniz.

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