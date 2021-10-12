Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde uzlaşmacı olmayı seçin.

Ay oğlak burcunda ilerliyor ve gerileyen Merkür arasındaki sert açı sizi zor bir konuşmaya sürükleyebilir. Sonuna inanmadığınız ve güvenmediğiniz şeyin peşini bırakın. Hemen kendinize çeki düzen verin, ayakları yere sağlam basan fikirlere odaklanın. Bu durum sizi daha güvende hissettirecektir. Akşam saatlerine doğru Ay Uranüs üçgeni kesinleşecek. Bu zamanlar daha verimli ve aklınıza ilk gelen fikirleri uygulamak adına daha keyifli olacaktır. İlişkileri germeyin.

12 Ekim Koç burcu yorumu

Ruhunuz ve iş hayatınızla aradaki bağ sizi yorgun düşürebilir.

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12 Ekim Boğa burcu yorumu

Arkadaşlarınızla aranızda sorunlar olabilir.

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12 Ekim İkizler burcu yorumu

Yeni bir eğitim hayatına başlama düşüncesi bu aralar sizi yoğun kılabilir.

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12 Ekim Yengeç burcu yorumu

Çekinceleriniz yeni eğitim isteğinizin önüne geçiyor olabilir.

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12 Ekim Aslan burcu yorumu

Ailenizle gerginlikler yaşayabileceğini bir gün.

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12 Ekim Başak burcu yorumu

Mükemmeliyetçi ruhunuz bugün ağır basabilir ve bu konuda çevrenize baskı kurabilirsiniz.

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12 Ekim Terazi burcu yorumu

Sosyal çevrenizle aranıza mesafe koymak istiyor olabilirsiniz.



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12 Ekim Akrep burcu yorumu

Bugün partnerinizle gergin diyaloglar içinde olabilirsiniz.

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12 Ekim Yay burcu yorumu

Eğlenceli olmak veya ağırbaşlı olmak arasında bir anlam karmaşası yaşayabilirsiniz.

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12 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kardeşlerinizle zaman geçirmekten mutlu oluyor olmanız onlara daha fazla zaman ayırmanıza sebep olabilir.

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12 Ekim Kova burcu yorumu

Ailenizle aranıza koyduğunuz mesafeyi arttırmanız aileniz tarafından üzüntüyle karşılanabilir.

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12 Ekim Balık burcu yorumu

Kendinizi doğru ifade etmenin yollarını arıyor olabilirsiniz.

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