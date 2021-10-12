Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 12 Ekim'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 12 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 12 Ekim Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 12 Ekim Salı günlük burç yorumlarınız..."
İlişkilerde uzlaşmacı olmayı seçin.
Ay oğlak burcunda ilerliyor ve gerileyen Merkür arasındaki sert açı sizi zor bir konuşmaya sürükleyebilir. Sonuna inanmadığınız ve güvenmediğiniz şeyin peşini bırakın. Hemen kendinize çeki düzen verin, ayakları yere sağlam basan fikirlere odaklanın. Bu durum sizi daha güvende hissettirecektir. Akşam saatlerine doğru Ay Uranüs üçgeni kesinleşecek. Bu zamanlar daha verimli ve aklınıza ilk gelen fikirleri uygulamak adına daha keyifli olacaktır. İlişkileri germeyin.
12 Ekim Koç burcu yorumu
Ruhunuz ve iş hayatınızla aradaki bağ sizi yorgun düşürebilir.
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12 Ekim Boğa burcu yorumu
Arkadaşlarınızla aranızda sorunlar olabilir.
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12 Ekim İkizler burcu yorumu
Yeni bir eğitim hayatına başlama düşüncesi bu aralar sizi yoğun kılabilir.
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12 Ekim Yengeç burcu yorumu
Çekinceleriniz yeni eğitim isteğinizin önüne geçiyor olabilir.
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12 Ekim Aslan burcu yorumu
Ailenizle gerginlikler yaşayabileceğini bir gün.
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12 Ekim Başak burcu yorumu
Mükemmeliyetçi ruhunuz bugün ağır basabilir ve bu konuda çevrenize baskı kurabilirsiniz.
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12 Ekim Terazi burcu yorumu
Sosyal çevrenizle aranıza mesafe koymak istiyor olabilirsiniz.
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12 Ekim Akrep burcu yorumu
Bugün partnerinizle gergin diyaloglar içinde olabilirsiniz.
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12 Ekim Yay burcu yorumu
Eğlenceli olmak veya ağırbaşlı olmak arasında bir anlam karmaşası yaşayabilirsiniz.
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12 Ekim Oğlak burcu yorumu
Kardeşlerinizle zaman geçirmekten mutlu oluyor olmanız onlara daha fazla zaman ayırmanıza sebep olabilir.
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12 Ekim Kova burcu yorumu
Ailenizle aranıza koyduğunuz mesafeyi arttırmanız aileniz tarafından üzüntüyle karşılanabilir.
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12 Ekim Balık burcu yorumu
Kendinizi doğru ifade etmenin yollarını arıyor olabilirsiniz.