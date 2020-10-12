Günlük Burç Yorumları: 12 Ekim Pazartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Çevrenizle güçlü bağlar kurun.



Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Mars gezegeni ile güzel bir açı gerçekleştiriyor. Bugün yapmamız gereken şey, ilişkilerde ne kadar fedakâr olduğumuzu gözlemlemek ve bu dengeyi korumamız için ne yapmamız gerektiğini saptamak olabilir. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarını dinlemeyi seçmek belki sizin için çok farklı bir kapının açılmasına vesile olacaktır. Sözün kısası; evrenle uyumlu ve ahenkli bir şekilde ilerlemek hem size iyi gelir hem de fırsatları önünüze daha hızlı bir şekilde getirir. Denemeye değer…

12 Ekim Koç burcu yorumu

Finansal konularda zihniniz oldukça karışık olabilir. İçinden çıkamadığınız durumlar söz konusu ise uzman bir kişiden destek almayı denemelisiniz.

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12 Ekim Boğa burcu yorumu

Karar verirken duygularınızın sesini dinlemelisiniz. Hayatınızda ani değişiklikler olabilir. Değişimin karşısında değil de yanında yer almalısınız.

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12 Ekim İkizler burcu yorumu

Yoğun günlük koşuşturmalardan kendinize zaman ayıramıyor olabilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek için tam zamanı. Şans bu konuda sizden yana. Bu şansı değerlendirin.

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12 Ekim Yengeç burcu yorumu

Yalnız olmak bugün size iyi gelebilir. Gününüzü ruhunuza iyi gelen, güzel vakit geçirebileceğiniz aktivitelerle tamamlamaya çalışmak sizi rahatlatacaktır.

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12 Ekim Aslan burcu yorumu

Eski defterleri karıştırmak yerine yeni hayatınıza bakmalısınız. Geriye dönüp bakmak sizin için sadece zaman kaybı olacaktır.

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12 Ekim Başak burcu yorumu

Eğer sorunları çözmekte zorluk yaşıyorsanız bir uzmandan destek almalısınız. Kendi kendinize mücadele vermeniz bir süre sonra sizi yorgun düşürebilir.

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12 Ekim Terazi burcu yorumu

Kendinizi iyi hissetmek için öncelikle düşüncelerinizde değişikliğe gitmeyi denemelisiniz. Kimliğinize kendinize öz değerinize naif yüreğinize olumsuz etki bırakan her şeyi geri dönüşüm kutusuna göndermelisiniz.

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12 Ekim Akrep burcu yorumu

Partnerinizle ilişkinizi resmiyete taşımak isteyebilirsiniz. Mutluluğa giden bu yolda ailelerinizden beklediğiniz destek sizinle olacaktır.

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12 Ekim Yay burcu yorumu

Hatalarınızdan ders almalı ve geleceğe odaklanmalısınız. Disiplinli davranışlarınız sayesinde başarı çokta uzak değil. Emin adınlarla yolunuza devam etmelisiniz.

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12 Ekim Oğlak burcu yorumu

Çalışma hayatınızdaki stratejik başarınız sayesinde beklediğiniz güzel haberleri bugün alabilirsiniz. Bu konuda şans sizden yana diyebiliriz. Arada kendinize ödül vermeyi unutmamalısınız.

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12 Ekim Kova burcu yorumu

Geçmişte alacak verecek konularında hakkınız olduğu halde alamadığınız maddi gelirlerinizi artık alabilirsiniz. İlişkinizde yürümeyen konular yüzünden partnerinizle tartışabilirsiniz.

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12 Ekim Balık burcu yorumu

İnsanların sizi olumsuz etkilemesine müsaade etmemelisiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek tutkularınızı gerçeğe dönüştürmek en büyük hakkınızdır. Kimse elinizden alamaz.

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