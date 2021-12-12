Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Geleceğinizi en güzel şekilde inşaa edin.

Ay, Balık burcunda ilerliyor ve saat 00.46’da Koç burcuna geçiyor. Gelecek için atmak istediğiniz adımları kararlı bir şekilde attığınız takdirde önemli başarılar elde edebilirsiniz. Endişelerinizi ve kaygılarınızı bir kenara bırakın. Hedefinize odaklanın ve onun için ne gerekiyorsa yapın. Emeğinize karşılığını görene kadar yolunuzu asla bırakmayın.

12 Aralık Koç burcu yorumu

Hayatınız duygusal yönde bir değişim süreci içine girebilir.

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12 Aralık Boğa burcu yorumu

Bugün maddi harcamalarınızın artacağı bir gün olabilir.

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12 Aralık İkizler burcu yorumu

Bugün bazı olaylar yaşanabilir ve olaylar sizin dışınız da gelişerek büyüyebilir.

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12 Aralık Yengeç burcu yorumu

Geçmişten beri süregelen dargınlıkları bugün sonlandırma vakti.

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12 Aralık Aslan burcu yorumu

Sakarlıklara karşı dikkatli olmanız gereken bir gün.

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12 Aralık Başak burcu yorumu

İkili ilişkiler konusunda yoğun bir gündeminiz olabilir.

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12 Aralık Terazi burcu yorumu

Geçmişten gelen her konuyu bugün çözümleme isteği içinde olabilir, yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz.



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12 Aralık Akrep burcu yorumu

Bugün kendi konularınızı bir kenara bırakarak aile konularına destek vermeniz gereken bir gün.

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12 Aralık Yay burcu yorumu

Önünüze gelen fırsatları iyi analiz edip doğru değerlendirebilirsiniz.

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12 Aralık Oğlak burcu yorumu

Gereğinden fazla sorumluluk almak üzerinizde gerginlik yaratabilir ve her şeye stresle yaklaşabilirsiniz.

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12 Aralık Kova burcu yorumu

Hayaliniz için çabalamaktan vazgeçmemeniz gereken bir gün.

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12 Aralık Balık burcu yorumu

Hayatınızda değişiklik getirmek isteyebilir ve yeni alanlara yeni yerlere yönelebilirsiniz.

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