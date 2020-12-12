Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Cumartesi Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Bugün içinizdeki kaygıları bir kenara bırakın.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Kendinize tutkulu hedefler koymalısınız. Herhangi birinin sizi bu hedeflerden vazgeçirmesine izin vermemelisiniz. Birileri sizi manipüle edebilir. Bu durumu kendi içinizde büyütmeden ilerlemelisiniz. Şu an hissettikleriniz gerçeği çok fazla yansıtmıyor. Önemli bir güneş tutulması fazına doğru ilerliyoruz. Köşeye sıkıştığımız bazı konuların aydınlanması an meselesidir. Bugün karar verme günü değil, kendinizi rahatlatma günü diyebiliriz.

12 Aralık Koç burcu yorumu

Şartlar gereği bugün daha içsel olmayı seçebilirsiniz. Ruhunuzun dinlenmesi ne kadar önemli ise kendinizi bilgiye açmanız da o kadar önemli olacaktır.

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12 Aralık Boğa burcu yorumu

Kısıtlandığınızı hissettiğiniz, bunaldığınız bir gün olabilir. Zamanı ve bulunduğunuz çevrenizi şartlara göre uyumlaştırmaya niyetlenmelisiniz.

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12 Aralık İkizler burcu yorumu

İlişkilerde beklediğiniz gelişmeler umut ettiğiniz yönde gerçekleşmemiş olabilir.

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12 Aralık Yengeç burcu yorumu

İlişkilerde anlayış ve huzur sizler için bugün çok önemli olacaktır. Aradığınız huzur belki de çok yakınınızdadır

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12 Aralık Aslan burcu yorumu

Hayatınızda bağ kurduğunuz alanlarda yeni bir düzen getirmek isteyebilirsiniz. İş, ev, aile ve sosyal arkadaşlar hepsi ile olan durumunuzu bugün gözden geçirebilirsiniz.

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12 Aralık Başak burcu yorumu

Mümkün oldukça uzman kişilerden görüş ve destek alırsanız kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

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12 Aralık Terazi burcu yorumu

Yalnızlıktan dem vuruyor olabilirsiniz. Sevgi ihtiyacınız ruhunuzu yoruyor olsa da korkularınız geriye doğru yürümenize yol açıyor.

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12 Aralık Akrep burcu yorumu

Aile özlemi içerisinde olabilirsiniz. Geçmiş yaşam hatıraları beraber yaşanılan güzel günler sizleri oldukça duygulandırıyor.

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12 Aralık Yay burcu yorumu

Gereksiz alışveriş yaptığınızı düşünebilirsiniz. “Nasıl olsa diğer ay düzeltirim” gibi düşünceleriniz topallayan maddi durumunuzu iyice kötüleştirebilir.

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12 Aralık Oğlak burcu yorumu

Yenilenmenizi tamamlayınca ne kadar yanlış davranışlarda bulunduğunuzu anlayacaksınız. Karşı koymak sizleri yaralamaktan öteye gitmeyecektir.

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12 Aralık Kova burcu yorumu

Partnerinize karşı kendinizi bağımlı olarak hissedebilirsiniz. Tutkularınızı kontrol edemiyor olabilirsiniz.

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12 Aralık Balık burcu yorumu

Hayatınızda yeni bir karar aşamasında olabilirsiniz. Yeni bir iş yeni bir ilişki ne tür bir yenilik aradığınıza göre şekillenecektir.

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