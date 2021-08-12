Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

“Hayat, kendini bulmakla ilgili değildir; kendini yaratmakla ilgilidir.”

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Hayatınızın akışını değiştirmek için okuyan, araştıran, üreten ve sağduyulu olan biri olmalısınız. Kimsenin fikri sizin gerçekliğin olamaz. Eğer bunlara sahip olursanız hayatınızın sonuna kadar kazanırsınız. Şimdi bunun için harekete geçin. Kendinizi en yeni halinizle tekrar yaratın. O zaman kendinizin en iyi versiyonu olursunuz.

12 Ağustos Koç burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Kendinizi duygusal ve hassas hissederek çevrenizden uzaklaşacaksınız.

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12 Ağustos Boğa burcu yorumu

Güne programınızda olmayan ani gelişmelerle başlıyorsunuz. Yapılması zorunluluk olan konular ilk gündeminizi oluşturacaktır.

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12 Ağustos İkizler burcu yorumu

İletişiminizi sadeleştiriyorsunuz. Kabuğunuza çekilerek uzaklaşmak isteyeceksiniz.

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12 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Gizli düşmanların ortaya çıktığı bir gün. Açıkça sizlere karşı olduklarını ifade edecekler.

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12 Ağustos Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizde samimi davranışları sadece göstermelik olan kişiler kendilerini ortaya çıkaracaklar.

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12 Ağustos Başak burcu yorumu

Ailenize maddi destekte bulunacaksınız.

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12 Ağustos Terazi burcu yorumu

Partnerinizle geçmiş konuları görüşeceksiniz. Arada bilinmeyen kalmasın düşüncesindesiniz.

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12 Ağustos Akrep burcu yorumu

Kararsız kaldığınız konularda geçmişi hatırlayarak aynı hataları yapmamaya odaklanacaksınız.

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12 Ağustos Yay burcu yorumu

Kısa mesafeli seyahat programı yapıyor olabilirsiniz. Sosyal çevrenizden beklediğiniz katılım gerçekleşmeyebilir.

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12 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kariyerinizde geçmişte kalan yaralarınız sarılacaktır.

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12 Ağustos Kova burcu yorumu

İş ile ilgili yer değişikliği talebiniz olumlu karşılanarak yer değişikliği isteğiniz onaylanabilir.

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12 Ağustos Balık burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde yanlış yönde harekete geçtiğinizi fark edebilirsiniz.

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