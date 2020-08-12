Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Çarşamba Günlük Burç Yorumları

12 Ağustos Koç burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızdaki belirsizlik ya da kaygı ön planda olabilir. Bununla ilgili daha yapıcı olmalısınız. Maddi konularda dengesizlik sizin korkularınızla daha fazla tetiklenebilir. İş kaybetme korkusu ya da gereksiz bazı manipülasyonlar sizi düşürmesin. Şu an tehdit gibi gördüğünüz şeyler aslında sizin gelişiminize katkısı olan olaylar olacaktır.

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12 Ağustos Boğa burcu yorumu

Evlilik ya da ilişkilerde agresif ve boşlukta kendinizi hissedebilirsiniz. Bugün daha fazla kendinizle ilgilenmeli ve bencil olmayı tercih etmelisiniz. İhtiyacınız olan şey kendinize verdiğiniz değerin huzuru olacak. Çevrenizdeki olan biten durumlar şu an gerçek olmayabilir. Parasal konularda mümkün oldukça planlı gitmeye çalışın.

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12 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinizi enerjisiz ve yönsüz hissediyorsunuz. Kafanızdaki sorulara cevap bulamadığınız için aşırı kaygı içinde olabilirsiniz. Geleceğiniz ya da parasal konularınız sizi düşündürse de aslında bunların çözümünün farkındasınız. Mümkün oldukça çok gerilim içinde konuşmalar yapmamaya özen gösterin.

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12 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kendinizi yorgun ve gizli duyguların esiri olmuş hissedebilirsiniz. İş ortamınızda ya da iş arkadaşlarınızla nedenini bilmediğiniz anlamsız gerginlikler ortaya birden çıkabilir. Bazı sorumluluklar size daha fazla kalabilir.

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12 Ağustos Aslan burcu yorumu

Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan iletişiminiz her zamankinden daha zor olabilir. Mümkün oldukça çok sosyal olmamaya özen gösterin. Akşam saatlerinde yapacağınız görüşmeler size daha sonuç verebilir. Hayatınızdaki yenilikler istediğiniz yönde gitmiyormuş gibi gelmesin. Aşk hayatınız ile ilgili şaşırtıcı bir konuyla karşılaşabilirsiniz.

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12 Ağustos Başak burcu yorumu

Bazı konularda bugün bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Sizi destekleyen görüşler dışında aldığınız eleştiriler sizi hemen düşürmesin. Aksine bunlar sizin gelişiminiz için çok önemli olacaktır. Bugün alacağınız sürpriz haberler sizi oldukça motive edebilir. Planlarınızda birtakım değişiklikler yapmak doğru olabilir.

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12 Ağustos Terazi burcu yorumu

Hukuksal ya da devlet ile alakalı konular ya da borçlarınızla ilgili konuları bugün çözüme götürmek doğru olabilir. İşlerinizde engellendiğinizi düşünüp vazgeçmeyin. Belki yöntemlerinizi değiştirmek ya da daha makul düşünmek doğru olabilir.

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12 Ağustos Akrep burcu yorumu

Ortaklık, evlilik ya da iş birliği gibi konularınızda bazı yeni başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Hak aramak ya da adalet duygularınızın ön planda olduğu bir gündesiniz. Öfke kontrolünüzü iyi yapmalısınız. Duygusallık yükseliyor. Yakın arkadaşlarınızdan ya da ailenizden alacağınız haberlerle sürpriz yeni başlangıçlar içine girebilirsiniz.

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12 Ağustos Yay burcu yorumu

İlişkilerde yaşadığınız uyumsuzluk sizi karamsar biri haline getiriyor olabilir. Bu durum sizi planlarınızda geriye çekiyor gibi düşünüp huzursuz edebilir. Kardeşlerinizle ilgili ya da yakın dostlarınızla ilgili gelişen bazı sorunlar size sorumluluk yükleyebilir. Dedikodulardan ya da yalan yanlış haberlerden uzak durun.

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12 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Aklınızda kurduğunuz olumsuzlukları bir kenara bırakmalı ve zihninizi gereğinden fazla yormamalısınız. Size yakışan nitelikli işlerin peşinden gitmelisiniz. Bugün ilişkilerde ani yön değişikliği yapmaya müsaitsiniz ve geçmişten gelen sorunlara özgürce karşılık vermek size yorgunluktan başka bir şey katmayacaktır.

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12 Ağustos Kova burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili önemli bir projeyi gündeme getirebilirsiniz. Bunun için oldukça mücadele vermeniz gerekebilir. Fikir çatışmalarına ekstra dikkat etmelisiniz. Hayat size yeni planlar çizmeye hazırlanıyor. Aklınıza tuhaf düşünceler üşüşmeye başlamış olabilir.

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12 Ağustos Balık burcu yorumu

Çevrenizdeki insanları suçlamaktan vazgeçin. Kendinize duyduğunuz kızgınlık başkalarının suçu gibi davranmayın. Şu an değer görmediğinizi düşünebilirsiniz. Biraz daha sakin olun. Finansal konularınızla ilgili daha ihtiyatlı davranmalısınız.

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