Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Sizi tökezleten her şey uyarıdır.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Her şeyden önce kendin için unutmayı ve affetmeyi öğren. Hayatı başkası için değil, kendin için yaşa. Çok kırıcı ya da sarsıcı hareketler içinde olabilirsin. Çünkü duygusal olarak anlaşılmadığını düşünüyor ve hesap soruyorsun. Bu ruh hali şu an için sağlıklı olmayabilir. Lütfen daha anlayışlı ve sakin kalmayı seç.

Motivasyon Sözü: Aynaya bakın. İşte kendinizi kıyaslamanız gereken tek kişi orada. (John Assaraf)

12 Ağustos Koç burcu yorumu

Evinizin ihtiyaçları, aile sorunlarınız üzerinizde yük oluşturabilir.

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12 Ağustos Boğa burcu yorumu

Sosyal mecralar ya da çevrenizdeki insanlarla vakit geçireceğiniz alanlarda söylemleriniz dikkat çekebilir.

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12 Ağustos İkizler burcu yorumu

Ekonomik olarak sürekli benzer sorunlarla karşılaşıyor olmanız sizi yıldırabilir.

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12 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kendinizle ilgilenmek sizi mutlu etmeyebilir, bunu çevrenizden de bekleyebilirsiniz.

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12 Ağustos Aslan burcu yorumu

İçten içe yorgun ve bezgin hissedebilirsiniz.

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12 Ağustos Başak burcu yorumu

Kendi işinizi kendiniz hallediyor olsanız da bazen başkalarının desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

12 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bazı taşların yerine oturması için öncelikle yeri doğru hazırladığınıza emin olmalısınız.



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12 Ağustos Akrep burcu yorumu

Çevrenizin sizi anlamasını beklerken sizin de anlamanız gereken bazı durumlar olabilir.

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12 Ağustos Yay burcu yorumu

Yaşadığınız bazı tecrübeleri sizde bıraktığı izlerle hatırlamaktan yorulduğunuzu fark etmelisiniz.

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12 Ağustos Oğlak burcu yorumu



Hayatınızdaki insanların, iş ortaklarınızın düşüncelerinde etkili olmak isteyebilirsiniz.

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12 Ağustos Kova burcu yorumu

Bugünlerin kolay gelmediğini düşünmek bir noktadan sonra motivasyonunuzu kırıp sizi depresif ve iş konusunda isteksiz hale getirebilir.

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12 Ağustos Balık burcu yorumu

Hayallerinizin yıkılması bir denge sorunundan kaynaklanabilir.

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