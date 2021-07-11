Günlük Burç Yorumları: 11 Temmuz Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 11 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 11 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 11 Temmuz Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 11 Temmuz Pazar günü burç yorumlarınız..."
Kendinizi dinleyin!
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Aşk acılarınızı onaracağınız ve kendi değerinizi bilerek özünüze dönmeyi öğreneceğiniz güzel bir gün. Duygusal yaralarınızın yavaş yavaş geçtiğini ve iyileştiğinizi fark edeceksiniz. Güvensizliklerinizi, bilinçaltınızda eksik kalan parçaları ve tüm sorunlarınızı iyileştireceğiniz bugün, aşk ve ilişkiler yoluyla kendinize doğru bir yön bulabilirsiniz.
11 Temmuz Koç burcu yorumu
Bir bilinmezliğin içinde hareket etmeniz sizi yormuş olabilir artık her şeyi geride bırakıp sıfırdan bir düzen kurma telaşına girebilirsiniz.
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11 Temmuz Boğa burcu yorumu
Bugün aileniz ile telefon trafiğiniz olabilir. Sorunları çözmek için kardeşleriniz sizden yardım isteyebilir.
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11 Temmuz İkizler burcu yorumu
Çevrenizde gerçekleşen olaylara tepkisiz kalamıyorsunuz. Yapılan haksızlığa dur diyerek müdahale etmek istemeniz gereksiz yere moral bozukluğuna sebep olabilir.
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11 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Bugün değerli olduğunuzu hissetmek isteyebilirsiniz. Başkasından değer beklemek yerine kendi değerinizi kendiniz belirlemeyi seçmeniz sizi değişime götürüyor.
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11 Temmuz Aslan burcu yorumu
Düşüncelerinizi ifade ederken olduğu gibi net i̇fade etmeniz karşı tarafı rencide edebilir ve size karşı cephe almasına neden olabilirsiniz.
11 Temmuz Başak burcu yorumu
Sevgiye ihtiyacınızın olduğunu kabul ederek ikili ilişkilerinize biraz daha özen göstermek i̇stemeniz değişime açık olduğunuzu gösteriyor.
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11 Temmuz Terazi burcu yorumu
Kardeşleriniz geçmiş ile ilgili konuları tekrar gündeme getirebilir ve sizin kapandığını düşündüğünüz konuların tekrar açılması sizi fazlasıyla rahatsız edebilir.
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11 Temmuz Akrep burcu yorumu
Aile üyelerinizle bir araya geliyorsunuz. Birlikte geçirdiğiniz vakitler mutluluk kaynağınız olurken motivasyon noktasında da enerjiniz yükselebilir.
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11 Temmuz Yay burcu yorumu
Toplumsal konularda düşüncelerinizi açıklamak isteyeceksiniz. Harekete geçmek için desteğe ihtiyacınız olabilir.
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11 Temmuz Oğlak burcu yorumu
Süreci doğru yönetebilmek ve kimsenin hakkını göz ardı etmemek bu süreçte sizin davranışlarınıza göre şekillenecektir.
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11 Temmuz Kova burcu yorumu
Ortak hayat planı içerisinde düzenlemeniz gereken konular olabilir.
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11 Temmuz Balık burcu yorumu
Günlük aktivitelerinizde sağlığınızı tehlikeye atacak riskler almak isteyebilirsiniz.