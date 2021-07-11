Günlük Burç Yorumları: 11 Temmuz Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi dinleyin!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Aşk acılarınızı onaracağınız ve kendi değerinizi bilerek özünüze dönmeyi öğreneceğiniz güzel bir gün. Duygusal yaralarınızın yavaş yavaş geçtiğini ve iyileştiğinizi fark edeceksiniz. Güvensizliklerinizi, bilinçaltınızda eksik kalan parçaları ve tüm sorunlarınızı iyileştireceğiniz bugün, aşk ve ilişkiler yoluyla kendinize doğru bir yön bulabilirsiniz.

11 Temmuz Koç burcu yorumu

Bir bilinmezliğin içinde hareket etmeniz sizi yormuş olabilir artık her şeyi geride bırakıp sıfırdan bir düzen kurma telaşına girebilirsiniz.

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11 Temmuz Boğa burcu yorumu

Bugün aileniz ile telefon trafiğiniz olabilir. Sorunları çözmek için kardeşleriniz sizden yardım isteyebilir.

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11 Temmuz İkizler burcu yorumu

Çevrenizde gerçekleşen olaylara tepkisiz kalamıyorsunuz. Yapılan haksızlığa dur diyerek müdahale etmek istemeniz gereksiz yere moral bozukluğuna sebep olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

11 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Bugün değerli olduğunuzu hissetmek isteyebilirsiniz. Başkasından değer beklemek yerine kendi değerinizi kendiniz belirlemeyi seçmeniz sizi değişime götürüyor.

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11 Temmuz Aslan burcu yorumu

Düşüncelerinizi ifade ederken olduğu gibi net i̇fade etmeniz karşı tarafı rencide edebilir ve size karşı cephe almasına neden olabilirsiniz.

11 Temmuz Başak burcu yorumu

Sevgiye ihtiyacınızın olduğunu kabul ederek ikili ilişkilerinize biraz daha özen göstermek i̇stemeniz değişime açık olduğunuzu gösteriyor.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

11 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kardeşleriniz geçmiş ile ilgili konuları tekrar gündeme getirebilir ve sizin kapandığını düşündüğünüz konuların tekrar açılması sizi fazlasıyla rahatsız edebilir.

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11 Temmuz Akrep burcu yorumu

Aile üyelerinizle bir araya geliyorsunuz. Birlikte geçirdiğiniz vakitler mutluluk kaynağınız olurken motivasyon noktasında da enerjiniz yükselebilir.

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11 Temmuz Yay burcu yorumu

Toplumsal konularda düşüncelerinizi açıklamak isteyeceksiniz. Harekete geçmek için desteğe ihtiyacınız olabilir.

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11 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Süreci doğru yönetebilmek ve kimsenin hakkını göz ardı etmemek bu süreçte sizin davranışlarınıza göre şekillenecektir.

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11 Temmuz Kova burcu yorumu

Ortak hayat planı içerisinde düzenlemeniz gereken konular olabilir.

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11 Temmuz Balık burcu yorumu

Günlük aktivitelerinizde sağlığınızı tehlikeye atacak riskler almak isteyebilirsiniz.

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