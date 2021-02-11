Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Yeni bir düzenin başlangıcının ilk günü!

Ay Kova burcunda ilerliyor ve 22.05’te Kova burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bu gece uykusuzluk baş gösterebilir. Ne kaybettiğinize değil ne kazandığınıza odaklanın. Düşündüğünüz şeyi yaptığınız takdirde bunun uzun ve kısa vadede olası sonuçlarının ne olacağını kendinize sorun. Hayatınızda yenilikleri kabul etmek ve bu yenilikleri en iyi şekilde hayatınıza adapte etmek önemli olacaktır

11 Şubat Koç burcu yorumu

Amaçlarınızın ortak olması sizleri bir arada tutarken eksik yanlarınızı da tamamlıyor olacaktır.

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11 Şubat Boğa burcu yorumu

Gelecek planlarınızın ağır işlediğini düşünebilirsiniz. Doğru yolda olduğunuzdan eminseniz sonuca odaklanmalısınız.

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11 Şubat İkizler burcu yorumu

Kendinizi ait hissetmediğiniz ortamlarda bulunmak sorgulamalarınızı artırarak her an yeni bir karar aşamasına taşınmanızı sağlayabilir.

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11 Şubat Yengeç burcu yorumu

Çevrenizdeki kişileri fazla baskınız yüzünden sıkıştırabilirsiniz. Sizlerden kaçmayı deneyerek bir tepki göstermek isteyebilirler.

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11 Şubat Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanırken yanlış anlaşılmalarla dolu bir gün olabilir.

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11 Şubat Başak burcu yorumu

Yeni bir başlangıç yapmak için harika bir gün. Karar verdiğiniz noktada alanınıza uygun gelişmeleri yaşayacaksınız.

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11 Şubat Terazi burcu yorumu

Partnerinizle özgürlük alanı arasında tartışma içerisine girebilirsiniz. Karşılıklı empati yaparak süreci daha olumlu ilerletebilirsiniz.

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11 Şubat Akrep burcu yorumu

Ailenizin davranışlarından uzaklaşmak isteyebileceğiniz bir gün. Özgürlük sınırını belirleyerek abartılı davranışlardan kaçınmalısınız.

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11 Şubat Yay burcu yorumu

Komşularınız, akrabalarınız ya da kardeşlerinizle gergin anlar yaşayabilirsiniz. Sizlerin davranışlarınızdan rahatsız olduklarını dile getirebilirler.

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11 Şubat Oğlak burcu yorumu

Çevrenize karşı maddi gücünüzü ispat etmek zorunda değilsiniz. Samimiyetsiz bir davranış içerisinde kalırsanız buna karşı tepkisel yaklaşmamalısınız.

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11 Şubat Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde özgürlüğü seçebilirsiniz. Aranıza mesafe koyarak özel alanınızda yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

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11 Şubat Balık burcu yorumu

Özel ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyeceğiniz ve ilişkilerinizi yeniden değerlendireceğiniz bir gün.

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