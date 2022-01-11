Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak 2022 Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Huzurlu bir başlangıç zamanı!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve Uranüs ile kavuşuyor. Satürn’ün sert karesi bugün kendini güvensiz hissetmene neden olabilir. Olağanüstü dünya gündemlerine ya da sürpriz değişimlere hazırlıklı ol. Yeni ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmenin zamanı geldi.Değişim başkasında değil insanın kendinden başlar. Parasal kaygıların hiç olmadığı kadar artıyor olabilir. Ne olursa olsun bunu yönetirken kendi içinde bazı öfke patlamalarına bu durumun gitmesine engel olmalısın. İkili ilişkilerinde ya da bugün yapacağın toplantılarında alacağınız karar çok önemli olacak. Daha fazla kazandığın daha fazla kendini yenilediğin bir zamanda olduğunu unutma. İnsanoğlunun bazen çevresindeki insanlar tarafından o kadar başarısız veya yetersiz hissettiriliyor ki bunu aşmak adeta bir savaş haline geliyor.Bazen çevrenizde olup bitenlere karşı etkili olabilecek bir davranış başlatıp sonuç alamamış olabilirsiniz.Bu sizin özgüveninizi kaybetmenize neden olabilir.Kendi kabileyitlerinizden şüphe duymayın kendinize ve kendi kaynaklarına güvenin. Başka bir deyişle, bir işin üstesinden gelmek için yeterli beceriye sahip olduğunuzu unutmayın.

Günün Motivasyon Sözü:“Başarısızlığı kabul edebilirim, herkes bir konuda başarısız olur. Ama denememeyi kabul edemem.” Michael Jordan

11 Ocak Koç burcu yorumu

Beklenmedik bir maddi harcamanız olabilir.

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11 Ocak Boğa burcu yorumu

Ortaklı projelerinizde hızlı kararlar alarak yeni başlangıçlara gitmek isteyebilirsiniz.

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11 Ocak İkizler burcu yorumu

Duygularınızı kontrol edemeyeceksiniz.

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11 Ocak Yengeç burcu yorumu

Arkadaş çevreniz de beklenmedik duygusal tepkiler alabilirsiniz.

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11 Ocak Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda ani gelişen sorunlarla uğraşmanız gerekebilir.

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11 Ocak Başak burcu yorumu

Duygusal olarak yer değişikliğine ihtiyaç duyuyorsunuz.

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11 Ocak Terazi burcu yorumu

Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmeniz için günü alışverişe ayırabilirsiniz.



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11 Ocak Akrep burcu yorumu

Partnerinizin beklenmedik isteklerine şaşıracaksınız.

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11 Ocak Yay burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ediyorsunuz.

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11 Ocak Oğlak burcu yorumu

Sosyal ortamda kendinizi duygusal biri olarak kanıtlamaya çalışabilirsiniz.

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11 Ocak Kova burcu yorumu

Aile büyüklerinize manevi destek olmanız gerekebilir.

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11 Ocak Balık burcu yorumu

İletişim kurduğunuz kişilere küçük sürprizler hazırlamak istiyorsunuz.

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