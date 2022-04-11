Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan 2022 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İçinden öfkeyi çıkararak sevgiye yer aç!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Merkür, Boğa burcuna geçiyor. Farklı olmak için bazen yalnız olmak gerekir. Anlamsız kalabalıklar içinde olmaktansa kaliteli yalnızlık içinde ol. Değerini sen belirle! Yalnızlıktan korkma! Ailenizle ilgili konulara hassasiyetle yaklaşmanız gereken bir gündesiniz. Paranın hayatta her şey olmadığının, sadece bir araç olduğunun farkına varmalısınız! Kendinizi zengin hissetmek için çok fazla paraya ihtiyacınız yok! Sahip olduğun her şey sizin bir uzantınızdır. Maddi kaynaklar kişiliğinize ve sevdiklerinize yapıcı yatırımlara dönüşürse bir anlam ifade eder. Bunun ne kadar farkında olursanız süreci yönetmeniz o kadar kolay olacaktır. Karnınızı maddi kazanımlarınız doyurabilir ama ruhunuzu doyuranın aileniz, değerleriniz ve iyi ilişkileriniz olduğunu unutmamalısınız.

Motivasyon Sözü: “Dünyayı değiştirebilen insanlar buna inanacak kadar deli olanlardır." -Steve Jobs

11 Nisan Koç burcu yorumu

Bazen kendinizi hiç tanımıyormuşsunuz gibi gelebilir.

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11 Nisan Boğa burcu yorumu

Yaptıklarınızın karşılığını almak isteyeceğiniz bir gün.

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11 Nisan İkizler burcu yorumu

Sırf yaşamak istediğiniz bir arzu için daha fazla sıkıntı yaşamak yerine şartlarınızı değiştirmek için uğraşın.

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11 Nisan Yengeç burcu yorumu

Geçmişte sizi üzen insanlar sizden özür dilemek için fırsat kolluyor olabilirler.

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11 Nisan Aslan burcu yorumu

Kendinize güvenmeniz gereken bir gün.

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11 Nisan Başak burcu yorumu

Duygusal anlamda çatışma içerisinde olduğunuz bir kişinin sizleri tahrik eden yönüne karşı koymalısınız.

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11 Nisan Terazi burcu yorumu

Geçmişi geride bırakıp olayların üstüne örtmek isteyeceğiniz bir gün olabilir.



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11 Nisan Akrep burcu yorumu

Kendinizi çevrenize karşı fazlasıyla koruma duygusu içinde olabilirsiniz.

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11 Nisan Yay burcu yorumu

Yapmanız gereken işler konusunda tatsız bir durumla karşılaşabilirsiniz.

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11 Nisan Oğlak burcu yorumu

Ruhunuzun dinlenmesi gereken bir gün olabilir.

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11 Nisan Kova burcu yorumu

Sosyal çevrenizdeki değişimler sizleri etkileyebilir.

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11 Nisan Balık burcu yorumu

Biraz daha gerçekçi olmanız gereken bir zamandasınız.

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