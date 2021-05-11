Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yeniay günü: İstikrarlı hayaller sağlam gerçeklere ulaştırır.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve saat 21.58’de Boğa burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Bu yeniayla birlikte geçmişte sizi üzen olayların sebebini anlayacaksınız. Yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yüklerinizden kurtulduğunuzda daha rahat uçabildiğinizi, daha önce pek çok kez deneyimlediniz. Bugün, bunun size getirilerini düşünüp olayları daha farklı bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Zira atacağınız her adım daha uzun vadeli ve geniş kapsamlı olacağı için bu değerlendirmeler size rehberlik edecektir.

Yorgunluk ve sıkılmışlıkla mücadele etmeniz gerekebilir. Şartların sizi sağlam ve istikrarlı bir sürece götürdüğünü düşünürseniz, mücadelenin kazananı siz ve hayalleriniz olacaksınız.

11 Mayıs Koç burcu yorumu

Duygusal isteklerinize cevap vermeden önce maddi planlamanızı kontrol etmelisiniz.

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11 Mayıs Boğa burcu yorumu

İkili İlişkilerinizde ani kararlar alabileceğiniz bir gün olacaktır. Duygularınızı açıkça ifade etmek istiyorsunuz.

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11 Mayıs İkizler burcu yorumu

Açıkça konuşmak ve tepkinizi belli etmek, sizi çözüme götürecektir ancak haklıyken haksız konuma düşmeyeceğiniz bir üslup tercih etmelisiniz.

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11 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Sizi sert davranışlara iten konuları hem kendiniz hem de çevreniz açısından düşünerek belirleyeceğiniz yön doğrultusunda hareket etmelisiniz.

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11 Mayıs Aslan burcu yorumu

Yeni bir başarıya imza atıyorsunuz. İsminizi altın harflerle yazdırırken projelerinizin başarısı size yeni bir kapıyı aralayacaktır.

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11 Mayıs Başak burcu yorumu

Yurt dışında bulunan akrabalarınız ve arkadaşlarınızla görüşmeler yapabilirsiniz.

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11 Mayıs Terazi burcu yorumu

Her şey lehinize gibi görünse de, yanlış olanı seçmemek için fikrine güvendiğiniz kişilerle istişare yapmalısınız.

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11 Mayıs Akrep burcu yorumu

İçinizde büyüttüğünüz duygularınızın karşılığı olmaması yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

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11 Mayıs Yay burcu yorumu

Yoğun ve pozitif duygular harekete geçmenizi ve bu gelişmeleri hayatınıza dahil etmenizi hızlandıracaktır.

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11 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili bazı ani kararlar alabilirsiniz. Bir şeyleri yoluna koyduğunuzu düşündüğünüz anlarda yeni bir yol yapma ve bildiğiniz gibi ilerleme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

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11 Mayıs Kova burcu yorumu

Ailenizden ayrıysanız bugünü onlarla görüşmeye ayırabilirsiniz. Yan yana olamamak duygusal anlamda iki tarafı da üzebilir.

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11 Mayıs Balık burcu yorumu

Ani ve plansız hareket etmek size her zaman yanlış karar aldırıyor. Zamanın ve yaşadıklarınızın ışığında hareket etmelisiniz.

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