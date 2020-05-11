Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Satürn gezegeni geriliyor. Eksikliklerinizi gözden geçirin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Merkür ve Jüpiter arasında harika bir açı gerçekleşiyor. Satürn Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Kazanmak için ihtiyacınız olan amacınız kesinliği, ne istediğinizin bilgisi ve ona sahip olma konusundaki dayanılmaz bir arzudur. Bunları güncelleyin!

11 Mayıs Koç burcu yorumu

Hatalarınızı bir daha tekrarlamamak üzere bazı kararlar alın. Radikal ve geri dönüşü olmasını istemeyeceğiniz fikirleriniz varsa bunların sonuçlarının size getirisini düşünün.

11 Mayıs Boğa burcu yorumu

Hedeflerinizin gündemde olduğu bazı konular önünüze gelebilir. Yeni başlangıçlar yapma ve kendinizi yeniden ikna etmeniz gereken bir gün içindesiniz.

11 Mayıs İkizler burcu yorumu

Dostlarınız arasında “kırgın “olduklarınız veya “eskisi gibi olamayacaklarınız” şeklinde iki ayrı iletişim geliştirebilirsiniz.

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11 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Beklenmedik ödemeler çıkabilir ya da aşırıya kaçan harcamalar yapabilirsiniz. Çevrenizden gelen yönlendirmelerden daha çok tecrübelerinize bakarak ilerlemelisiniz.

11 Mayıs Aslan burcu yorumu

Bugün gündeminiz kariyeriniz olabilir. Hassas ve düzenli bir tutum sergilemeli, unutkanlıklara karşı dikkatli olmalısınız.

11 Mayıs Başak burcu yorumu

Rekabetten uzak durmalısınız. Zira bugün baskın olan alınganlık duygusunun da etkisiyle, bugün can sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz.

11 Mayıs Terazi burcu yorumu

Daha önce yaşadığınız bazı fikir ayrılıkları bugün yeniden karşınıza çıkabilir. Haklı olduğunuz kabul edilebilecekken, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlememelisiniz.

11 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

11 Mayıs Akrep burcu yorumu

Konuşmalarınızda sesinizi yükseltmeniz gerilim yaratabilir ve haksız duruma düşebilirsiniz. Daha pozitif ve yapıcı duruşunuz size kendinizi iyi hissettirecektir.

11 Mayıs Yay burcu yorumu

Duygusal hayatınızdaki kafa karışıklığınızın aldırdığı yanlış kararlar bugün sizi biraz üzebilir. Artık hatalarınızı görmeli ve yüzleşerek çözüme gitmelisiniz.

11 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Bugün hayata karşı ideallerinizi veya hedeflerinizi sorgulayabilirsiniz. Sakin ve sabırlı olmalısınız. Yeni hedefler belirlemek için harika bir gün.

11 Mayıs Kova burcu yorumu

İşleriniz ile ilgili bir mail ya da bir mesaj sizi şaşırtabilir. Rekabetin getirdiği zor durumlar karşısında dikkatli ve sabırlı olmalısınız.

11 Mayıs Balık burcu yorumu

Saklanmış konuların ortaya çıktığına şahitlik edebilir, bu etkiyle düşünmeden kararlar alabilirsiniz.