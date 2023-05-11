Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kimsenin düşüncesi senin gerçekliğin olamaz.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Hayat senden öyle bir denge istiyor ki... Yaşamaya başladığın günden itibaren senden bir şeyler alıyor ve içini boşaltıyor. Eğer sen zeki ve farkındalıklı biriysen hemen boşalan şeylerin yerine bir şeyler koyma yeteneğini geliştirmen gerektiğini anlıyorsun. Suyun gideceğini bile bile aynı şekilde içeri su alıyorsun. İşte denge bu! Yaşamdaki dengeni iyi ayarla, ayarlarını kaçırma!

Motivasyon Sözü: “Dünü sev, yarını hayal et, bugünü deli gibi yaşa!!” Nicholas Murray Butler

11 Mayıs Koç burcu yorumu

Bugüne kadar elde ettiklerinizi elinizde tutmak için çaba gösterebilirsiniz.

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11 Mayıs Boğa burcu yorumu

Verdiğiniz uğraşların bir yere varamıyor oluşu sizi işinizden ya da iş ortamınızdan soğutabilir.

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11 Mayıs İkizler burcu yorumu

Kullanmayacağınız bilgiler, cihazlar sizde ağırlık yapabilir.

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11 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Korktuğunuz için adım atamadığınız her şeyin aslında adım atamadığınız için korkutucu geldiğini düşünebilirsiniz.

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11 Mayıs Aslan burcu yorumu

Onaylanma ve söylediklerinizin kabullenilmesi istekleriniz sizi ilişkilerde geriye düşürebilir.

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11 Mayıs Başak burcu yorumu

Kendi isteğinizle değiştirdiğiniz koşulları aramak, bunları konuşmak yerine yeni gündemlerinizle ilgilenmelisiniz.

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11 Mayıs Terazi burcu yorumu

Hayatınıza bir gündem getirmek, bir ilgi alanı belirlemek ve aklınızın farklı şekilde çalışması için istekli olmalısınız.



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11 Mayıs Akrep burcu yorumu

Planlarınızın dışında hareket etmeniz gerektiğinde isteklerinizden vazgeçmemelisiniz.

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11 Mayıs Yay burcu yorumu

İş konusunda bir dikiş tutturamadığınızı, bir sonuç alamadığınızı düşünebilirsiniz.

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11 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Üzerinde çalıştığınız bir işin sonuçlarına bakarak kendinize yeni bir plan yapabilirsiniz.

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11 Mayıs Kova burcu yorumu

Denemek için şans tanıdığınız beslenme şekilleri ya da yaşam koşullarının size uygunluğunu sorgulayabilirsiniz.

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11 Mayıs Balık burcu yorumu

Bazı insanların sizin için hayal kırıklığı olduğunu ve olabileceğini kabul etmelisiniz.

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