Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sizi karşılayan her şey üslubunuza göre şekil alır.

Ay Kova burcunda ilerliyor, öğleden sonra saat 16.35’te Balık burcuna geçiyor. Yeni şeyler deneyin. Başarılı olmanın ilk kuralı doğru bir üslup kullanmaktır. Kişisel veya mesleki başarınız üslubunuza bağlıdır. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğinizin önem taşıdığının farkında olmanız, kurduğunuz her iletişimin size daha iyi sonuçlar getirmesini sağlayacaktır. Yüz yüze bir araya gelmek konusunda kısıtlamalar yaşadığınız bugünlerde, iletişim alternatiflerinizi sadece şekil olarak değil içerik olarak da değiştirmelisiniz.

11 Mart Koç burcu yorumu

Güne toplantı haberi ile başlayabilirsiniz. Gündeminizde olmayan toplantı bazı planlarınızı değiştirmenize sebep olabilir.

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11 Mart Boğa burcu yorumu

Aileniz ve çalışma ortamınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını düşünebilirsiniz. Ani kararlar almak yerine kendi fikirlerinizin haricinde onların fikirlerine de kulak vermelisiniz.

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11 Mart İkizler burcu yorumu

İnsanlarla iletişiminizde abartıya kaçabilirsiniz. Yanlış anlaşılmaların olmaması için kullandığınız ifadelere dikkat etmeli, işleri zorlaştıracak bir tutum sergilememelisiniz.

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11 Mart Yengeç burcu yorumu

İntikam duygunuzu bastırmakta zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Size yapılan haksızlıkları göz ardı etmeden gereken cevabı vermek istiyorsanız bunu kendinize yakışır bir şekilde yapmalısınız.

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11 Mart Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizdeki iletişim tarzınız çevrenizdeki kişilerin size yakınlaşmasını zorlaştırabilir. Mesafeli bir duruş sergilemek fikirlerinize ve duygularınıza zarar veriyorsa iki noktadan birini değiştirmelisiniz.

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11 Mart Başak burcu yorumu

Sorumluluk aldığınız konularda en iyisini üretmek için kendinizden ödün veriyorsunuz. Çalışmalarınıza sağlığınızı da düşünerek devam etmelisiniz.

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11 Mart Terazi burcu yorumu

Partnerinizle aranıza bir mesafe koymak isteyebilirsiniz. Güveninizi zedeleyen durumların oluşması bir kafa karışıklığı oluşturduysa biraz yalnız kalmak ve yaşadıklarınızı enine boyuna düşünmelisiniz.

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11 Mart Akrep burcu yorumu

Aile büyüklerinizle görüşmelerinizde farkında olmadan abartılı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara imkan vermeden sınırı korumaya çalışmalısınız.

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11 Mart Yay burcu yorumu

Toplum önünde konuşmalarınızda abartıya kaçma ihtimaliniz olabilir. Artık bazı sınırları korumayı öğrenmelisiniz.

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10 Mart Oğlak burcu yorumu

İnsanların size duygularınızı ifade edemiyor olmasını bir güven sorunu olarak nitelendirmeyin. Buna neden tavırlarınızı biraz yumuşatmayı denemelisiniz.

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11 Mart Kova burcu yorumu

Eleştiriye maruz kalmamak için sadece üstünüze düşen görevi ifa etmek ya da sözü söylemek yeterli olacaktır.

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11 Mart Balık burcu yorumu

Umutsuzluk ya da öfkeye kapılmak yerine karar vermekte zorlandığınız konularda çevrenizdeki güvendiğiniz birinden ya da bir uzmandan görüş alabilirsiniz.

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