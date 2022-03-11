Günlük Burç Yorumları: 11 Mart 2022 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İletişimde sarsıcı konuşmalar yapmayın.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Çok düşünmek bugün seni duygusal anlamda zorlayabilir ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Her şeyden önce kendin için unutmayı ve affetmeyi öğren. Hayatı başkası için değil, kendin için yaşa. Çok kırıcı ya da sarsıcı hareketler içinde olabilirsiniz. Çünkü duygusal olarak anlaşılmadığınızı düşünüyor ve hesap soruyorsunuz. Bu ruh hali şuan için sağlıklı olmayabilir. Lütfen daha anlayışlı ve sakin kalmayı seçin.Şuan çok fazla tepki vermek arkadaşlıklarınızı zedeleyebilir.

Ailenizle fazla zaman geçirmek ya da istemeden bazı sorumluluklarını almak durumunda kalıyorsanız sizlerde onlardan yardım isteyin.Yardım istemek ayıp ya da günah değildir.Her şeyi tek başına halledemezsiniz.Her cephede savaşmaz savaşı bazen hızlıca kaybetmeye neden olur.Güçlü olduğunuz cephenize geçin ve orada kalın. Parasal olarak yatırım kararlarınızda bugün değişim yapabilirsiniz.

Motivasyon sözü: “Yaşayan her şey daha iyi bir dünya arayışı içindedir.” Karl Popper

11 Mart Koç burcu yorumu

Sosyal hayatınızda iletişiminizde duygusal yakınlık arayacaksınız.

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11 Mart Boğa burcu yorumu

Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak istiyorsunuz.

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11 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda tekrarlanan hataları yeniden affediyorsunuz.

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11 Mart Yengeç burcu yorumu

Gördüğünüz rüyalarınıza anlam arayışındasınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

11 Mart Aslan burcu yorumu

Aile büyüklerinize olan saygınızdan akrabalarınıza hak ettikleri cevapları vermeden ortak bulunduğunuz ortamdan ayrılacaksınız.

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11 Mart Başak burcu yorumu

İkili ilişkinizde duygusallık arayışınız olabilir.

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11 Mart Terazi burcu yorumu

Stres yaşadığınız anları yeniden hatırlıyorsunuz.



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11 Mart Akrep burcu yorumu

Çocuklarınıza haksızlık mı yapıyorsunuz düşüncesi ile içsel sorgulama yaşayacaksınız.

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11 Mart Yay burcu yorumu

Hafızanızın eski gücünü yitirdiğini düşünüyorsunuz.

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11 Mart Oğlak burcu yorumu

İletişim diliniz her zamankinden daha sakin ve koruyucu olabilir.

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11 Mart Kova burcu yorumu

Ekonomik gelir elde etmek için hukuki yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz.

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11 Mart Balık burcu yorumu

Kendinizi ifade ederken çekinceleriniz olabilir.

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