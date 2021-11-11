Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Gereksiz ayrıntılardan kurtul.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Olumlu düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Her şeyin kusursuz olmasını istersiniz ama hayatta kusursuz olan kaç şey vardır ki? Sakin olun ve yapabildiğinizin en iyisini yapın, sonrasını bırakın... Bazen bazı şeyler kendiliğinde olur. Çok zorlamadan, yıpratmadan, tüm olağanlığıyla gelir ve taht köşeye oturur. Bırakın, hayat size en güzel sürprizleriyle gelsin.

11 Kasım Koç burcu yorumu

Kendinizi değiştirmek istediğiniz bir zaman dilimi.

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11 Kasım Boğa burcu yorumu

Hem ilişkiler hem kariyer konusunda adım atmanız gereken önemli bir gün olabilir.

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11 Kasım İkizler burcu yorumu

Seyahatler veya eğitim ile ilgili konular gündeminizin ana başlıkları olabilir.

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11 Kasım Yengeç burcu yorumu

Bugün hareketli bir gün olabilir. Otoriter figürlerle yapacağınız görüşmeler bugün sizin için önem arz ediyor.

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11 Kasım Aslan burcu yorumu

Bugün otoriter figürlerle yapacağınız toplantıda öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

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11 Kasım Başak burcu yorumu

Kendinizi doğru ifade edebileceğiniz ve insanları olumlu etkileyebileceğiniz güzel bir fırsat bugün kapınızı çalabilir.

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11 Kasım Terazi burcu yorumu

Kariyeriniz için önemli pozisyonların sorumluluğunu üstlenebilir ve süreci sizin lehinize çevirerek önemli bir değişimin içine içinde yer alabilirsiniz.



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11 Kasım Akrep burcu yorumu

Sosyal ortamlarda hareketli olacağınız bir dönemdesiniz.

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11 Kasım Yay burcu yorumu

Kendinizi eksik hissettiğiniz konuların üzerine gitmek için ideal bir zamandasınız.

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11 Kasım Oğlak burcu yorumu

Bazı konuları kendi içinizde büyütebilir ve onları partnerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

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11 Kasım Kova burcu yorumu

Bu aralar ruhunuzun bunaldığını hissedebilir ve kendinizi karamsarlığın içine hapsedebilirsiniz.

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11 Kasım Balık burcu yorumu

Sezgilerinizin ön planda olduğu bugün her ayrıntıyı rahatlıkla görebilir ve konunun iç yüzünü tüm gerçekliğiyle öğrenebilirsiniz.

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