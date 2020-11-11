Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Çarşamba Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Pratik olanı seçin.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Sürekli olarak yüksek tempoda çalışmak, performansını aşağı çeker, hatta sağlığını tehlikeye atabilir. Durman gereken yerleri bilmelisin. Bugün mümkün oldukça pratik olan durumları seçmelisiniz. İlişkilerde önemli bir çözüme doğru bugün ilerleyeceksiniz. Doğru iletişim kurarsanız günü daha avantajlı geçirebilirsiniz.

11 Kasım Koç burcu yorumu

İş hayatınızda ya da gündelik işlerinizde ne yönde ilerlediğinizi pek kestiremediğinizi görebilirsiniz.

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11 Kasım Boğa burcu yorumu

Arkadaşlarınızdan sizlere karşı mükemmel davranışlar bekliyor olabilirsiniz. Peki sizler ne kadar mükemmel davranıyorsunuz?

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11 Kasım İkizler burcu yorumu

Şartları değerlendirmek açısından istediğiniz bir teklif olsa da aklınızda ki soru işaretleri henüz tam anlamıyla çözülmüş olmayabilir.

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11 Kasım Yengeç burcu yorumu

Ailenizdeki kadınlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Davranışlarınızı onaylamadıklarını açıkça belirtip sizlerden kendilerinin sözlerine uymanızı isteyebilirler.

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11 Kasım Aslan burcu yorumu

Yaşamın gerçeklerini kenara iterseniz yıkıma uğrama ihtimaliniz yüksektir. Gerçeği harmanlayarak gelecek planlarınızı yapmalısınız.

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11 Kasım Başak burcu yorumu

Yakın dostlarınızdan sizi gözlemlemelerini isteyerek yolunuz doğru mu yoksa yanlış mı olduğu konusunda destek alabilirsiniz.

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11 Kasım Terazi burcu yorumu

Bazı fevri kararlar almak sizlere geri dönüşü olmayan durumların yolunu açabilir. Zaman ve şartların oluşumuna göre ilerlemeyi seçmelisiniz.

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11 Kasım Akrep burcu yorumu

Olaylara farklı bakış açınız sayesinde beklenilmedik çözümleri hayatınızda uyguluyorsunuz. Hayal dünyanızın duygularınızın önüne geçmesine izin vermelisiniz.

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11 Kasım Yay burcu yorumu

Finansal sorunlarınızı geride bırakmak adına uzman bir kişiden destek alabilirsiniz. Geç kalınmış bir davranış olsa da maddi problemlerinizi kısa sürede toparlamanıza yardımcı olacaktır.

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11 Kasım Oğlak burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınız ile gerginlikler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Sakinliğinizi koruyarak tepkileri karşılamalısınız.

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11 Kasım Kova burcu yorumu

Yeni bir kariyer alanı seçimi yapmak istiyor olabilirsiniz. Kısa sürede adapte olacağınız her konuyu başarı ile sonuçlandıracaksınız.

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11 Kasım Balık burcu yorumu

Ortaklarınızla aranızda güven sorunu yaşayabilirsiniz. Sizlerin düşüncelerine karşılık gerçekler farklı olabilir.

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