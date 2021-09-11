Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Bir kapı kapansa da yeni açılır.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Zihniniz gereksiz düşüncelerle doluyken ve dikkatiniz dağınıkken kendinizi yapacağınız işe odaklamanız zordur. Ancak kendinizi toplamak zorundasınız! Derin bir nefes alın ve yeniden başlayın… Bu dünyada sadece güzel şeylerin değil, can sıkıcı konuların da bir sonu olduğunu unutmayın. Mevcut durumda bir şeylerin elinizden kayıp gittiğini düşünüyorsanız, bu kaybı azaltmak için bugünü bir milat sayın. Olması gereken olacaktır. Kendinizi yormayın.

11 Eylül Koç burcu yorumu

Yeni bir finansal kazanç yolu arıyorsunuz.

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11 Eylül Boğa burcu yorumu

Özel ilişkilerinizde yeni bir dönemi başlatıyorsunuz.

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11 Eylül İkizler burcu yorumu

Hayatınıza çeki düzen verme kararı alıyorsunuz.

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11 Eylül Yengeç burcu yorumu

Kendinizi geriye çekmek yerine artık kaçmayı bırakarak duygularınızı cesurca yaşamak isteyeceksiniz.

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11 Eylül Aslan burcu yorumu

Ailenizin kararsız kaldığı konular için cesaret verici konuşmalar yapabilirsiniz.

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11 Eylül Başak burcu yorumu

İletişiminizi daha sıcak temaslar üzerine inşa etmeye karar veriyorsunuz.

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11 Eylül Terazi burcu yorumu

Sahip olmak istediklerinizi güncelliyorsunuz.

11 Eylül Akrep burcu yorumu

Duygusal bir gün içindesiniz.

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11 Eylül Yay burcu yorumu

Kendinizi dış dünyadan ve hobilerinizden fazlasıyla izole ettiniz.

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11 Eylül Oğlak burcu yorumu

Sosyal çevrenizde kendinize yer edinmek için kişisel sınırlarınızı aşıyorsunuz.

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11 Eylül Kova burcu yorumu

Umutlarınız yenileniyor

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11 Eylül Balık burcu yorumu

üşüncelerinizi hayata geçirmek isteyeceksiniz.

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