Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Cuma Günlük Burç Yorumları

Elbet kırılmayan hayallerde bulacağız.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 12:00 ’de ay yengeç burcuna geçiyor. Güneş ve Neptün karşıtlığı kesinleşiyor. Hayallerinizin kırıldığınız düşünebilirsiniz. Bazı duyguları kronikleştirerek kendinizi mutsuz etmeyin. İstediklerinizi elde etmek için bazı şeylerden ödün vermek zorunda olabilirsiniz. Kararsızlık, bugün yapacağınız en son şey olmalıdır. Olan olmuş, geçmişi düşünerek kendinize eziyet etmeyin. Duygusal anlamda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz, ama yaşamdaki amacınızı düşünürseniz yeniden umut dolu olabilirsiniz.

11 Eylül Koç burcu yorumu

Hassas yapınız daha fazla kırılmanıza neden oluyor olabilir. Sizi kıran olayları içinize atmak yerine, açıkça dile getirirseniz karşınızdaki kişiler fark etmeden sizi incittiklerinin farkına varacaklardır. Duygusal yoğunluğunuzu partnerinizle paylaşırsanız, sevgi ve şefkat arayışınızı anlayış ile karşılayacaktır. Sevgi saklanması gerekmeyen açıkça ve doyasıya yaşanması gereken bir duygudur, unutmamalısınız.

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11 Eylül Boğa burcu yorumu

Duygusal karar verme aşamasında olabilirsiniz. İleriye dönük düşüncelerinizi partnerinizle açıkça konuşmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir. Sizin söylemediğiniz kelimeler karşı tarafa söylenmiş gibi iletilirse soğukkanlı bir şekilde olaylara müdahale etmelisiniz.

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11 Eylül İkizler burcu yorumu

Yaralarınıza şifa olacak yeni tanışmalarla güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Eski hatalarınızı kabullenerek, çıkaracağınız dersler ile yarınlara yürümeye odaklanmalısınız. Yeter ki aynı hataları tekrar yapmadan farkına varabilirseniz olayları lehinize çevirebilirsiniz.

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11 Eylül Yengeç burcu yorumu

Size verilen görevlerin fazla olması enerjinizin azalmasına neden olabilir. Finansal sorunlarınızı duygusal düşünerek çözüme ulaşamazsınız. Bu konuda bilene danışmanız gerekebilir. Hukuki süreçlerinizden ailenize bahsetmeniz kendinizi yalnız savaşıyormuş gibi hissetmekten kurtaracaktır.

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11 Eylül Aslan burcu yorumu

Kitap okumak, hobilerinizle ilgilenmek, yeni eğitim almak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Yarım bırakmak zorunda kaldığınız eğitim yaşantınız varsa tamamlama kararı alabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı tercih edebileceğiniz bir gün diyebiliriz.

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11 Eylül Başak burcu yorumu

İçinden çıkamadığınız sorunlarınızda can simidi olarak aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınızdan yardım alabilirsiniz. Partnerinizle iletişim kurmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kendinizi dürüstçe ifade ederseniz anlaşılmanız daha kolay olacaktır.

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11 Eylül Terazi burcu yorumu

Sizler de eski konuların üzerine fazla gitmemelisiniz. Kariyer hayatınızda ani bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Gerçekleri iyi gözlemlemeye çalışın.

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11 Eylül Akrep burcu yorumu

Yeni bir ortaklık için görüşmeler yapıyor olabilirsiniz. Şartlarınızı iyi değerlendirmek sizin elinizde olacaktır. Acele kararlar almamalısınız. Yeni bir birliktelik için size öneride bulunan arkadaşlarınızı önemsemelisiniz. Geçmişi geride bırakmanın vakti çoktan gelip de geçiyor bile.. mutlu olmak sizinde hakkınız.

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11 Eylül Yay burcu yorumu

Arkanızdan konuşulan konuşmalar sizin kulağınıza fısıldanıyor olabilir. Soğukkanlılıkla bildiğinizi belli etmeden ilerlemelisiniz. Duygularınız ile mantığınız bir çatışma halinde olabilir. Sıkışmışlık hissini ruhunuza iyi gelen kişilerle paylaşmalısınız. Umudunuz sizi her zaman ayak tutacaktır.

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11 Eylül Oğlak burcu yorumu

Duygusal olarak kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, dertleşmek için duygularınızı anlatmak isteyeceğiniz birine her zamankinden fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu duygunuzu çok fazla zorlamayın. Olması gerekenler yanınızda olmaması gerekenler zaten uzaktadır. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.

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11 Eylül Kova burcu yorumu

Dernekler de aktif görev almanız sizi toplumda takdir edilecek bir seviyeye taşıyabilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yoğun iş temposunun haricinde sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz.

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11 Eylül Balık burcu yorumu

Hayal aleminde yaşamak yerine, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için somut adımlar atabilirsiniz. Maddi geliriniz şu an için giderinizi karşılamıyor olabilir. Dengede kalmaya özen göstermelisiniz.

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