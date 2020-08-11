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GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları

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Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 11 Ağustos günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 11 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 11 Ağustos’ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 11 Ağustos 2020 Salı günü burç yorumlarınız..."

11 Ağustos Koç burcu yorumu

Finansal anlamda kendinizi yetersiz hissediyor ya da ani ödemelerden dolayı öfkeli davranıyor olabilirsiniz. Biraz parasal konularınızı dengeye almanız gerekmektedir. İş sorumluluklarınızda biraz daha stresi azaltmak için planlı olmanız yeterli olacaktır. 

Koç Burcu - Salı
Koç Burcu - Salı

11 Ağustos Boğa burcu yorumu

İlişkilerde bazı manipülasyonlar yaşayabilir ve tahmin etmediğiniz ortamlarda bazı gerilimleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili görüşlerinizi sunarken oldukça sakin ve sabırlı bir tavır içerisinde olmaya özen gösterin.

Boğa Burcu - Salı
Boğa Burcu - Salı

11 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlarda olmaya özen gösterin. İçe çekilmiş ve sanki arkanızdan işler dönüyor gibi gelebilir. Bazı konularda zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Yeni bir yola yeni birtakım hedeflere ilerlemek isterken bazı insanlar tarafından manipüle ediliyor olabilirsiniz.

İkizler Burcu - Salı
İkizler Burcu - Salı

11 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ya da sosyal çevrenizle yapacağınız görüşmeler her zamankinden daha fazla önem taşıyabilir. Hedeflerinizi bugün gözden geçirin ve gerçek bir sevgiye eğilin. Artık korkularınızı bir kenara bırakın. İnsan bir şeyi yapmaya kendini zorlamadıkça her zaman kolay olan ne ise o yönde hareket eder.

Yengeç Burcu - Salı
Yengeç Burcu - Salı

11 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kariyeriniz ile ilgili bazı manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Hızlı ve aceleci işler içine girmeyin. İstemediğiniz konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir ilişki kurmak ya da yeni bir iş geliştirmek için güzel bir gün. Bugün ilişkileriniz içinde yaşadığınız baskılara boyun eğmek yerine kendi ihtiyaç ve isteklerinizi ön plana almalısınız.

Aslan Burcu - Salı
Aslan Burcu - Salı

11 Ağustos Başak burcu yorumu

Seyahatler, taşınma ya da eğitim hayatınızla ilgili bazı konular bugün gündeminizde olabilir. Maddi konularınızla ilgili alacağınız desteklerle bazı planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İyimser olmak için elinizden geleni yapın. Kendinizi eleştirip olumsuz yargılarda bulunmak yerine daha pozitif düşünceler içine girin.

Başak Burcu - Salı
Başak Burcu - Salı

11 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bugün parasal konularınız gündeme gelebilir. Alacaklar, hukuksal konular ya da ödemelerinizde bazı aksilikleri gereğinden fazla önemsemeyin. Biraz daha ketum olmanız gereken bir gün. Bazı akrabalarınızın karşı karşıya kaldığı problemler gelecek planlarınızı yenilemenizi ve hayat hakkında daha fazla düşünmenizi gerektirebilir.

Terazi Burcu - Salı
Terazi Burcu - Salı

11 Ağustos Akrep burcu yorumu

İlişkilerde denge sorunu içinde olabilirsiniz. Kafanıza olayları çok fazla takmak ya da bazı dedikodularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Gizli kalmış bazı olayları öğrenebilirsiniz. Ortaklıklarınız varsa burada ani bazı yol ayrımları söz konusu olabilir.

Akrep Burcu - Salı
Akrep Burcu - Salı

11 Ağustos Yay burcu yorumu

İş ortamınızda bazı durumlar istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde fevri olmayın. Sorumluluklar sizi yoruyor ve gereğinden fazla sorumluluk üstleniyor olabilirsiniz.

Yay Burcu - Salı
Yay Burcu - Salı

11 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kariyer ilişkileriniz sizleri gereğinden fazla zorluyor olabilir. Bugün duygusal iletişime daha çok ihtiyacınız var. İletişimde sert bir üslup içinde olmayın. İlişkilerde denge bulmakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yeni çözümler içinde olmanız gerekmektedir.

Oğlak Burcu - Salı
Oğlak Burcu - Salı

11 Ağustos Kova burcu yorumu

Evinizle ilgili konular ya da ebeveynlerinizle ilgili durumlar çok fazla ön planda olabilir. İş hayatınızda bazı manipülasyonları yok etmek isteyebilirsiniz. Bunlara karşı insanları değiştirici bir tavır içinde olmayın. Bu sadece sizi yorar.

Kova Burcu - Salı
Kova Burcu - Salı

11 Ağustos Balık burcu yorumu

Yakın çevre arkadaşlarınızdan aldığınız bazı haberler canınızı sıkabilir. Biraz daha olumlu ve pozitif yönde yaşama odaklanın. Seyahat etmek ya da projelerinizi ortaya sunmak için keyifli bir gündesiniz. Ne konuştuğunuza veya ne dediğinize bugün ayrıca dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu - Salı
Balık Burcu - Salı
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