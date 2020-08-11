Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları

11 Ağustos Koç burcu yorumu

Finansal anlamda kendinizi yetersiz hissediyor ya da ani ödemelerden dolayı öfkeli davranıyor olabilirsiniz. Biraz parasal konularınızı dengeye almanız gerekmektedir. İş sorumluluklarınızda biraz daha stresi azaltmak için planlı olmanız yeterli olacaktır.

11 Ağustos Boğa burcu yorumu

İlişkilerde bazı manipülasyonlar yaşayabilir ve tahmin etmediğiniz ortamlarda bazı gerilimleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili görüşlerinizi sunarken oldukça sakin ve sabırlı bir tavır içerisinde olmaya özen gösterin.

11 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlarda olmaya özen gösterin. İçe çekilmiş ve sanki arkanızdan işler dönüyor gibi gelebilir. Bazı konularda zorlayıcı etkiler söz konusu olabilir. Yeni bir yola yeni birtakım hedeflere ilerlemek isterken bazı insanlar tarafından manipüle ediliyor olabilirsiniz.

11 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ya da sosyal çevrenizle yapacağınız görüşmeler her zamankinden daha fazla önem taşıyabilir. Hedeflerinizi bugün gözden geçirin ve gerçek bir sevgiye eğilin. Artık korkularınızı bir kenara bırakın. İnsan bir şeyi yapmaya kendini zorlamadıkça her zaman kolay olan ne ise o yönde hareket eder.

11 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kariyeriniz ile ilgili bazı manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Hızlı ve aceleci işler içine girmeyin. İstemediğiniz konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir ilişki kurmak ya da yeni bir iş geliştirmek için güzel bir gün. Bugün ilişkileriniz içinde yaşadığınız baskılara boyun eğmek yerine kendi ihtiyaç ve isteklerinizi ön plana almalısınız.

11 Ağustos Başak burcu yorumu

Seyahatler, taşınma ya da eğitim hayatınızla ilgili bazı konular bugün gündeminizde olabilir. Maddi konularınızla ilgili alacağınız desteklerle bazı planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İyimser olmak için elinizden geleni yapın. Kendinizi eleştirip olumsuz yargılarda bulunmak yerine daha pozitif düşünceler içine girin.

11 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bugün parasal konularınız gündeme gelebilir. Alacaklar, hukuksal konular ya da ödemelerinizde bazı aksilikleri gereğinden fazla önemsemeyin. Biraz daha ketum olmanız gereken bir gün. Bazı akrabalarınızın karşı karşıya kaldığı problemler gelecek planlarınızı yenilemenizi ve hayat hakkında daha fazla düşünmenizi gerektirebilir.

11 Ağustos Akrep burcu yorumu

İlişkilerde denge sorunu içinde olabilirsiniz. Kafanıza olayları çok fazla takmak ya da bazı dedikodularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Gizli kalmış bazı olayları öğrenebilirsiniz. Ortaklıklarınız varsa burada ani bazı yol ayrımları söz konusu olabilir.

11 Ağustos Yay burcu yorumu

İş ortamınızda bazı durumlar istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde fevri olmayın. Sorumluluklar sizi yoruyor ve gereğinden fazla sorumluluk üstleniyor olabilirsiniz.

11 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Kariyer ilişkileriniz sizleri gereğinden fazla zorluyor olabilir. Bugün duygusal iletişime daha çok ihtiyacınız var. İletişimde sert bir üslup içinde olmayın. İlişkilerde denge bulmakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yeni çözümler içinde olmanız gerekmektedir.

11 Ağustos Kova burcu yorumu

Evinizle ilgili konular ya da ebeveynlerinizle ilgili durumlar çok fazla ön planda olabilir. İş hayatınızda bazı manipülasyonları yok etmek isteyebilirsiniz. Bunlara karşı insanları değiştirici bir tavır içinde olmayın. Bu sadece sizi yorar.

11 Ağustos Balık burcu yorumu

Yakın çevre arkadaşlarınızdan aldığınız bazı haberler canınızı sıkabilir. Biraz daha olumlu ve pozitif yönde yaşama odaklanın. Seyahat etmek ya da projelerinizi ortaya sunmak için keyifli bir gündesiniz. Ne konuştuğunuza veya ne dediğinize bugün ayrıca dikkat etmelisiniz.