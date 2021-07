Günlük Burç Yorumları: 10 Temmuz Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Yengeç burcunda yeniay gerçekleşiyor! Geçmişi bırakın...

Sabah saat 04:30 civarlarında yılın ilk ve tek Yengeç burcunda yeniay gerçekleşiyor. Bugün iletişiminiz çok duygusal olabilir. İlişkilerinizde sağduyulu olmak önem kazanacak. Çocukluğunuza ait bazı sorunlar yeniden açığa çıkabilir. Eksik duygusal ihtiyaçlarınız, geçmişte iz bırakan travmalarınız bugünkü ilişkilerinizde karşınıza çıkabilir.



Tepkilerinizi yönlendirirken içe dönebilir ve çizmeniz gereken sınırı ortaya koyamayabilirsiniz. Bu yeniay aynı zamanda korkuları tetikleyebilir. Çevrenizde çok fazla kriz yaratan insan görebilirsiniz. Kısaca bunlar size zarar verebilecek durumlar olmayacak. Hem unutmayın ki havlayan köpek ısırmaz.

Yengeç yan yürüme enerjisine ve zekasına sahiptir. Şu an sizler için net olmayan ve yan yan yürüyen her şeyin net olmasına doğru bir çağrıda bulunduğunuzu söyleyebiliriz. Belirsiz ilişkiler belirsiz projeler ya da uğradığınız haksızlıkların hepsi hayatınızda bir açıklama kazanıyor. Şu an sizlerde her türlü konuda dümdüz yürümeyi seçmelisiniz. Finansal anlamda kendinize yeni bir güven alanı oluşturmayıda ihmal etmeyin.

10 Temmuz Koç burcu yorumu

Yapacağınız her girişim size kazanç olarak geri dönebilir.

10 Temmuz Boğa burcu yorumu

Öğreneceğiniz yeni bilgiler size yeni ve farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

10 Temmuz İkizler burcu yorumu

Sahip olduklarınızı yeni bir alanda değerlendirmek isteyeceksiniz.

10 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Mutluluktan yerinizde duramadığınız zamanlardasınız! Tadını çıkarın.

10 Temmuz Aslan burcu yorumu

Artık geçmişi bırakıp sadece geleceğe odaklanarak harekete geçiyorsunuz.

10 Temmuz Başak burcu yorumu

Sahiplendiğiniz ortamlar ile aranıza mesafe koyarak sosyal çevrenizde sadeleşmeye gidebilirsiniz.

10 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kariyerinizde yeni bir dönemi başlatabilirsiniz. Herkese ve her şeye rağmen başarmak sizi daha da şevklendirebilir.

10 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yeni başlangıçlar yapmak için şehir değişikliği yapmak isteyebilirsiniz.

10 Temmuz Yay burcu yorumu

Miras konularında bazı olumlu gelişmeler yaşayabilirisiniz. Beklediğiniz haber size gelirken bazı abartılı cümlelerle gelebilir.

10 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Duygu ve mantık dengesini iyi ayarladığınız sürece aldığınız karardan mutlu olacaksınız.

10 Temmuz Kova burcu yorumu

Hayatınızda bir yol ayrımında olabilir ve kendinize yeni bir yol haritası çizebilirsiniz.

10 Temmuz Balık burcu yorumu

Hayata yeni bir pencereden bakmak istiyor olabilirsiniz. Yaşadığınız aydınlanma sizi yeniliğe taşırken aynı zamanda sizi özgür kılacaktır.

