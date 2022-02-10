Günlük Burç Yorumları: 10 Şubat 2022 Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Abartılı davranışlardan uzak durun.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter karesi bazı durumları fazla abartmana neden olabilir. Kendinle baş başa kal, hobilerine yönel, fiziksel aktivitelerde bulun. Arada ruhunun kapılarını açıp gitmek isteyenleri uğurla, bu gidişler sana seni getirecek... Kendinizi ne kadar özgür bırakmak isteseniz de partnerinizin de duygularına kulak vermelisiniz. Ortaklaşa yaptığınız işlerdeki pürüzler biraz canınızı sıksada elinizde her zaman bir B planınızın olması sorunu hemen çözecektir.Strateji oluşturarak planlı ilerleme yaparsanız zaman konusunda problem yaşama olasılığınızı en aza indirmiş olursunuz. İlişkinizde hassas konularda dengede kalmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Partnerinizden destek alarak süreci yönetebilirsiniz.

Günün Motivasyon Sözü: “Zaman üzerimizden uçup gidiyor, ancak gölgesini arkasında bırakıyor.” Nathaniel Hawthorne

10 Şubat Koç burcu yorumu

Geleceğinize yönelik bir karar aşamasına geliyorsunuz.

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10 Şubat Boğa burcu yorumu

Hukuki konularınızda olumlu karar kesinleşiyor.

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10 Şubat İkizler burcu yorumu

İkili ilişkileriniz sayesinde kişisel finansal varlığınızı farklı alanlarda kullanabilme imkanı bulacaksınız.

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10 Şubat Yengeç burcu yorumu

İlişkinizde hareketsizliğiniz nedeniyle eleştiri alabilirsiniz.

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10 Şubat Aslan burcu yorumu

Aylık maaşınıza yapılan zam haberi ile güne başlıyorsunuz.

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10 Şubat Başak burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınıza düzenli olmaları konularında yaptığınız uyarıların sınırını genişletiyor olabilirsiniz. Hayatlarına müdahale edilmesinden rahatsız olan dostlarınız şikayetlerini dile getirecekler.

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10 Şubat Terazi burcu yorumu

İş değişikliği düşünüyorsunuz. Ruhen sıkışmanız ve huzurunuzun olmaması kararınızı hızlandırmanıza neden olabilir.



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10 Şubat Akrep burcu yorumu

Yakın çevreniz ile toplum odaklı bir organizasyon planlıyorsunuz.

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10 Şubat Yay burcu yorumu

Geçmiş ilişkinizde yaşadığınız güven sorunu devam ediyor olabilir.

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10 Şubat Oğlak burcu yorumu

Hayatında bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir ve bunun için ince ince düşünebilirsiniz.

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10 Şubat Kova burcu yorumu

Finansal bir döngüyü tamamlıyorsunuz.

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10 Şubat Balık burcu yorumu

Beklenmedik ani gelişen olaylar karşısında arkadaşlarınıza maddi destekte bulunmanız gerekebilir.

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