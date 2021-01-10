Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Pazar Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Geçmişin tozlu sayfaları açılıyor.

Ay, Yay burcunda ilerliyor ve Güney Ay Düğüm ile kavuşuyor. Geçmişte seni yaralayan konularda aradığın bazı adaletler bugün olmuyor gibi gelebilir. Kendi kendine krizler yaratma. Geçmiş çöptür ve çöpü karıştırma. Sosyal ilişkilerin ile ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kendini doğru savunsan bile yanlış anlaşılabilir. Geçmişten beri süregelen dargınlıkları sona erdirmek için bir adım atman yeterli olabilir.

10 Ocak Koç burcu yorumu

Geçmiş bazı sorunlar ya da yaptığınız işinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizler de yeterli dersleri almış ve gerçek iletişim biçimini seçen biri oldunuz.

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10 Ocak Boğa burcu yorumu

Bitirmekte zorlanıyorsunuz. Gitmek ve kalmak kararsızlığı sizleri zorluyor olsa da şartların gerektirdiklerini yerine getirmek sorumluluğunuzu artıyor olabilir.

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10 Ocak İkizler burcu yorumu

Duygularınız içinize sığmayabilir bugün. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Her zamanki rutinlerinizin dışına çıkma isteğiniz gerçekleşmeyince öfkenizi kontrol edemiyor olabilirsiniz.

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10 Ocak Yengeç burcu yorumu

Günlük rutinleriniz her zaman olması gerekenden önce bitmiştir. Mutlu olduğunuz işleri yapmak zamanı unuttursa da kendinize zaman ayırmamanız ileride geriye gitmenize yol açabilir.

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10 Ocak Aslan burcu yorumu

Yalnız bir zaman geçiriyorsanız eğer duygularını sizlere açıklamak isteyen bir kişi ile iletişim kurabilirsiniz. Sevgiye verdiğiniz değer şans vermenizi sağlayabilir.

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10 Ocak Başak burcu yorumu

Umutlarınızı ailenizle ile paylaştıkça olumlu etkileşimler bırakıyorsunuz. Güçlü duruşunuz sevdiklerinize motivasyon kaynağı olacaktır. Beklediğiniz bir teşekkür ya da iyi ki varsın cümlesi size kendinizi çok iyi hissettirecektir.

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10 Ocak Terazi burcu yorumu

Yakın çevre aile üyelerinizle duygusal tartışmalar yaşayabilirsiniz. Her şeyin sizin istediğiniz gibi olmasını beklemek ve istemek yanlış bir davranış olacaktır.

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10 Ocak Akrep burcu yorumu

Kendinizi değersiz görmekten kaçınmalısınız. Başkalarının alaycı konuşmaları sizlerin enerjinizi düşürmekten başka bir fayda sağlamıyor.

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10 Ocak Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde ön planda olabilirsiniz. Sizlerden fikir almak isteyen yakınlarınız telefonlarınızı meşgul edebilir.

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10 Ocak Oğlak burcu yorumu

Gizlilik sizin için önemli bir konu. İsteğiniz dışında ortaya çıkan konular sizleri sinirlendirebilir. Herkesi ve her şeyi yönetemeyeceğinizin farkına varmalısınız. Bunu son iki yılda zaten öğrendiniz.

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10 Ocak Kova burcu yorumu

Sosyal çevrenizle duygusal bağ kurmak isteyebilirsiniz. Şartlar yakın mesafeli görüşmelere mani olsa da sosyal medya hesaplarınızdan ortak bir görüşme ayarlayabilirsiniz.

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10 Ocak Balık burcu yorumu

Kariyeriniz sizleri tatmin etmiyor olabilir. Değişim düşüncesi zihninizde oldukça fazlaca yer alıyor olabilir. Ait olmak bağ kurmak sizler için önemli iki konu.

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